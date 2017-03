Maximino Martínez: «Me sentó muy mal lo que hizo la selección»

El presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, Maximino Martínez, ha expresado esta mañana su malestar por la decisión de la selección española de volver a Madrid tras el partido ante Israel en El Molinón. «A mí me sentó muy mal. No entiendo la cuestión y; por lo tanto, tengo que decir lo que siento y lo que siento es que me sentó muy mal. Si tenemos un programa hecho, no lo hay que cambiar. El motivo lo explicará el seleccionador en su momento», dijo durante la presentación de la 'Fan Zone'.

En un principio estaba previsto que, después de jugar ante Israel el viernes, la selección se quedara en Gijón hasta el domingo, día en el que viajarían directamente a París para el amistoso ante Francia. Pero el planing de 'la Roja' dio un giro de 180 grados. La selección española aterrizará mañana en el aeropuerto de Asturias y regresará a Madrid al término del partido ante Israel en El Molinón en vez de pernoctar en la ciudad. Algo que no ha gustado en absoluto Martínez.

En cuanto a si ha hablado con el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar para pedir explicaciones, el presidente Maximino ha negado esa conversación: «Todavía no he hablado con Villar, lo haré mañana».

La seguridad es uno de los factores claves del choque. Maximino Martínez también quiso valorar las medidas que se están poniendo en marcha en este sentido. «La seguridad es mayor que en otras ocasiones y esperamos que no haya ningún problema», indicó.