«En México 86 vivimos una odisea, merecíamos llegar a semifinales»

Recuerda con una sonrisa Juan Carlos Ablanedo (Mieres, 1963) las mayores oportunidades que otorgan hoy a los guardametas de la selección española respecto a su etapa como internacional nada más pisar el césped de El Molinón. Eclipsado por Zubizarreta, el mierense defendió la portería nacional en cuatro ocasiones, la mitad de ellas delante del fondo sur del estadio, al que ahora regresa junto a EL COMERCIO para rememorar su trayectoria.

¿Cómo recuerda el estreno ante Grecia tres décadas después?

No lo habíamos hablado, aunque tenía la esperanza de jugar. En el segundo tiempo estaba en el banquillo con Camacho, porque le habían sustituido, y le dijo a Miguel Muñoz: 'Míster, saca a Juan Carlos que tiene que salir'. Ya tendría esa idea, pero fue curioso cómo Camacho le recordó a Miguel Muñoz que era buen momento para que debutase.

¿Qué sensaciones le quedan?

Me metieron un gol nada más salir. Fue un golazo por la escuadra, pero tengo muy buen recuerdo de todo. Debuté en El Molinón y los aficionados del Sporting me aplaudieron muchísimo. Después estuve un poco fastidiado por el gol, pero me quedo con lo positivo del debut.

Un mes después, en Zorrilla, no pudo pedir más al ser el héroe en el triunfo en el Europeo sub 21.

Fue la eliminatoria y el partido soñado por cualquier futbolista. En los penaltis entran en juego ya muchos factores. Necesitas tener suerte, conocer a los rivales y, después, esa dosis de intuición. La mayoría de aquella de aquel equipo italiano jugó después en el Mundial 90. El portero Zenga fue después el titular, los defensas, la delantera...

Zenga siempre le recuerda como uno de los mejores porteros...

Contra Italia y contra Zenga nos enfrentamos en un partido amistoso en Italia bastantes meses antes. Nos conocíamos todos bastante y salió bien. Uno de los lanzadores era un central. Intuí que no podía colocarla mucho y que iba a tirar fuerte al medio, por eso me quedé quieto. A Giannini creo recordar por su posición que veía muy difícil que tirase al lado contrario y lo acerté. El otro que tiraron fue fuera. En aquella eliminatoria fue todo rodado y se consumó al quedar campeones.

¿Una pequeña forma de resarcirse del Mundial de México, donde todo pareció ir mal?

Se lesionaron los dos centrales y no hubo suerte. Aquel equipo podía haber eliminado a Bélgica durante todo el partido y no tener que ir a la tanda de penaltis. Éramos merecedores de haber llegado a las semifinales, porque éramos un muy buen equipo en todas las líneas: sólido defensivamente, con mucha calidad en el centro del campo y gente arriba que definía bien las jugadas.

A Miguel Muñoz le acompañaba una fama de marcar mucho la brecha entre titulares y suplentes.

En aquel equipo estaba claro quiénes podían jugar y quiénes no. Había una serie de futbolistas que parecía que no iban a tener minutos casi nunca (ríe).

En Querétaro pasó algo surrealista con el alojamiento.

Teníamos reservado un hotel y, cuando llegamos, estaba sin terminar. Jugamos la primera fase y nos tuvimos que ir al de los daneses. Fue una odisea porque pasamos toda la noche de viaje en un autocar y llegamos casi a las seis de la mañana al hotel en el que ya nos quedamos. Los viajes estaban bien organizados, pero, una vez superado el grupo, Miguel Muñoz quería desplazarse ya a la sede donde jugábamos contra Dinamarca. Eran las tres de la mañana y estábamos en el autocar sin saber dónde íbamos a pasar la noche.

Más tranquilo fue el triunfo en Gijón ante Brasil.

En aquel partido tuve que intervenir en varias ocasiones y me fue muy bien, con la portería a cero, que es lo quiere siempre un portero. Todos los recuerdos que tengo de la selección son muy buenos, porque es a lo que aspira un jugador profesional.

Como ante Grecia, el amistoso ante Brasil fue un nuevo inicio tras el varapalo en el Mundial.

Era un equipo nuevo porque en Italia no se había hecho un buen papel. Recuerdo que el equipo llegó muy cansado a aquel Mundial. Por eso no se dio el máximo rendimiento. Para la calidad de aquel equipo, era un resultado muy malo.

El margen de error es muy estrecho en estas competiciones.

No puedes equivocarte y, si te encuentras a un rival que está bien organizado tácticamente, te puede eliminar. En los últimos años, España ya no llega bien a esas citas y te ganan aunque tengan menos calidad. En Italia 90 se jugó muy mal y, a las primeras de cambio, nos volvimos a casa. Fue un fracaso.

Si le dieran a elegir, ¿escogería los recuerdos del Sporting o de la selección?

Ambas cosas. Mis años en el Sporting fueron muy buenos porque el equipo siempre estaba peleando para clasificarnos para la UEFA. Pelear por la permanencia era algo que en aquellos no se planteaba. La selección española era como el siguiente paso.

¿Cómo ve la nueva etapa con un exportero al frente de la selección?

Se ha vivido una época gloriosa y se intenta seguir el modelo de juego para imponerse con la calidad. Los rivales ya te conocen y Lopetegui le está dando una vuelta ese estilo. Ahí están los resultados. Se hacen las cosas bien.

Se ha producido también un relevo de jugadores.

Con el nuevo seleccionador suelen venir también nuevos jugadores y, aunque en esencia se quiera jugar igual, ya no es solo tocar y pases cortos. También se apuesta por un juego más directo.

Con él se ha afianzado De Gea.

En la selección es tradición que el portero esté mucho tiempo en la titularidad y es por la calidad de los metas que hay. Casillas ha estado durante más de una década y De Gea, por su edad y por su calidad, puede marcar otra etapa también muy larga.

¿A qué tres porteros llevaría a Rusia?

Creo que a los tres que van ahora. Sergio Rico me parece muy buen portero. Es muy ágil, bloca muy bien, sale con acierto... Le considero un guardameta de máximo nivel que no tiene nada que enviar a cualquier otro. Lopetegui esta acertando.

En el partido ante Brasil eran tres asturianos. ¿Ve a alguien más que a Meré capacitado?

Hay que confiar en Meré y en todos los futbolistas que hay en la Escuela de Mareo. En los próximos años habrá futbolistas que tengan esa proyección y calidad. Hay que confiar en que además de Meré, que seguro que tendrá una larguísima trayectoria.