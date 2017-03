Galán se retira y Jorge Pérez será el único rival de Villar

Miguel Ángel Galán retiró este jueves, tan sólo un día antes de cerrarse el plazo, su candidatura a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (FEF), por lo que Jorge Pérez será el único rival de Ángel Villar en los comicios que se celebrarán el 22 de mayo. Galán, presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores (Cenafe), denuncia «falta de democracia en la FEF» y «comportamientos mafiosos» que le están afectando personal y profesionalmente desde que decidió denunciar a Villar ante los tribunales de justicia.

El dirigente vasco, que lleva más de 28 años al frente de la FEF, se encuentra actualmente imputado, al igual que el organismo que preside, por prevaricación, malversación de fondos públicos y apropiación indebida de 1,2 millones de euros que le fueron concedidos por el Consejo Superior de Deportes (CSD) en 2010 y que en su gran mayoría no fueron destinados a los fines solidarios para los que se solicitó la subvención. Galán también denunció a Villar por presuntas ayudas económicas al Recreativo y al Marino, y el juez investiga en este caso no sólo a Villar, sino también a Jorge Pérez, así como al presidente de la comisión de clubes de Segunda B, Marcelino Maté, que declararon la pasada semana.

Hoy he procedido a devolver los avales de los que disponía y a presentar ni retirada de la candidatura a la presidencia de la @rfef — Miguel Galán RFEF (@miguelgalanrfef) 23 de marzo de 2017

Antes que presentarse a las elecciones sin tener ninguna posibilidad y dividir el voto de la oposición contra Villar, Galán ha decidido abandonar y apoyar la candidatura del ex secretario general de la FEF Jorge Pérez, respaldado también por el presidente de LaLiga, Javier Tebas. «No me voy por miedo ni por las amenazas que he tenido. Lo dejo porque estoy cansado de luchar contra todo yo solo. Aun así seguiré fiscalizando a la Federación en busca de corrupción como la descubierta ahora», ha asegurado Miguel Ángel Galán en el diario As.

«Yo creo que Jorge Pérez es una buena persona, pero no es el símbolo de la regeneración. Y yo, que soy el tapado al que tan pocas posibilidades dan, digo que la fórmula de que se presente el secretario general (Jorge Pérez) apoyado por Tebas…. No funcionará. Ya pasó con Gerardo González. Las Territoriales le verán como un traidor y el fútbol profesional como un hombre del antiguo régimen que tan mal los ha tratado», sentenció Galán el pasado año en una entrevista con este mismo medio.