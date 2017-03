Messi, ante el equipo que le hizo llorar

Cuando Leo Messi salte este jueves, hora argentina, al Estadio Antonio Vespucio Liberti de Buenos Aires infinidad de recuerdos se le pasaran por la memoria y todos ellos serán malos. El crack indiscutible del Barcelona y de la 'albiceleste' revivirá la doble pesadilla que ya ha sentido en sus carnes ante Chile, aquel equipo que le privó de levantar la Copa América en 2015 en la tanda de penaltis y que repitió fórmula un año después, en el centenario de la competición en Estados Unidos.

Pocas, muy pocas asignaturas pendientes tiene Leo Messi en un currículum de escándalo. Lo ha ganado absolutamente todo a nivel de clubes con el Barcelona: Champions, Ligas, Copas del Rey, Mundiales de Clubes. Tiene, a pesar de todo, una espina clavada con la selección argentina. El '10' no ha levantado nunca un título con su país y buena parte de culpa la tiene su rival de este viernes. Chile le bajó a la tierra en 2015 y le hizo humano en 2016 en una noche que terminó con el crack de Rosario entre lágrimas y anunciando su adiós a la selección argentina.

En la primera pesadilla, la de 2015, Messi y Argentina se presentaron como favoritos en la gran final de la Copa América ante un rival que nunca había ganado un título, pero que jugaba en casa y con la ilusión de un estadio que no iba a arrojar la toalla. No lo hicieron. Empataron a cero en los primeros 90 minutos y se llevaron el título continental en la tanda de penaltis. Parecía imposible recuperar a una selección que en 2014 había perdido el Mundial en la prórroga, pero la 'albiceleste' regresó con más fuerza en 2016 para la Copa Centenario pero el palo fue incluso mayor, de nuevo los penaltis. Messi no aguantó más. «Ya tomé la decisión. hice todo lo posible para intentar ganar algo y la verdad es que ya está. No se dio, no lo pude conseguir. Ya lo venía pensando. Era esta o ya está. Hice todo lo posible y no se me dio», afirmó.

Al rescate

Edgardo Bauza logró cambiar de opinión al crack y Messi acudió al rescate de la peor Argentina, la que sufre cuando no está su estrella y la que se ha convertido en un equipo vulnerable. Por eso y por deshacerse de todos los malos augurios este viernes se encuentra en la obligación de dar un paso al frente ante Chile. La clasificación para el Mundial de Rusia está en juego. El conjunto que dirige Juan Antonio Pizzi es cuarto clasificado en la tabla con 20 puntos, uno más que Argentina, que en este momento estaría obligada a disputar la repesca.

Para dejar atrás los fantasmas se encomendará más que nunca a Messi. Cuando él está Argentina se parece al equipo que se mete en las finales -ha ganado diez de los últimos doce partidos en los que ha estado el jugador del Barça-, mientras que cuando no está la 'albiceleste' pierde su aura -ha faltado en cuatro encuentros y Argentina solo ha vencido en uno-.