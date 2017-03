Cristiano Ronaldo se reencuentra con su pasado

Quien más, quien menos sueña con ser acreedor algún día de las loas de sus paisanos. Pocos son los que lo consiguen. Entre los que sí lo logran se cuenta Cristiano Ronaldo, convertido en monarca absoluto de Madeira, la tierra que le vio nacer hace 32 años y que consagra esta semana a rendir pleitesía a su hijo más ilustre. Dieciséis años después de su última visita al archipiélago, la selección portuguesa recaló en Funchal para disputar este martes un amistoso frente a Suecia devenido en tributo al último ganador del Balón de Oro. Con 137 internacionalidades a sus espaldas, en las que ha perforado en 70 ocasiones el marco del adversario, el delantero del Real Madrid ha vivido muchos días para el recuerdo vistiendo la zamarra lusa, pero ninguno con un significado tan personal. Más de ocho meses después de proclamarse campeón de la Eurocopa en una final de la que hubo de retirarse lesionado en el minuto 25, el crack pisará el Estadio dos Barreiros para deleite de una tierra entregada a CR7.

Cristiano Ronaldo agradeció, la víspera del encuentro, el «detalle» de la Federación Portuguesa de Fútbol de llevar al combinado hasta su isla natal, pero quiso poner el acento en que el choque constituye «un homenaje al pueblo de Madeira» y no a su figura. «Queremos agradecer el apoyo que nos dieron durante la Eurocopa, fueron extremadamente importantes», destacó. Pocos lo dirían viendo la devoción que suscita en Funchal la presencia del máximo artillero en la historia del Real Madrid. Su nombre servirá para rebautizar el miércoles el aeropuerto de Funchal, decisión no exenta de polémica fuera del archipiélago pero con poca contestación dentro de ella. No en vano, sus habitantes son conscientes de que ser la tierra natal de uno de los mejores futbolistas del planeta se ha convertido en su mejor reclamo turístico.

No sólo eso. Cristiano Ronaldo se ha erigido en un ejemplo a seguir para los niños de Madeira. Criado en el humilde barrio de Santo Antonio, donde empezó a dar patadas en las filas del CF Andorinha, abandonó Funchal con 11 años para recalar en el Sporting de Portugal, club desde el que daría el salto al Manchester United y pasar posteriormente al Real Madrid. De su estancia en el equipo lisboeta data su último partido en el archipiélago, el 17 de mayo de 2003. Demasiado lejano en el tiempo para muchos de los menores que hoy se forman en ese CF Andorinha a cuyas instalaciones acompañaba Dinís Aveiro a su hijo, un pequeño que soñaba con ser el mejor y que no soportaba perder. Hoy, pasado el tiempo, aquel imberbe es el futbolista con mayores ingresos del mundo, 87,5 millones de euros en la temporada 2016-2017, de acuerdo con ‘France Football’. Y un auténtico dios para todos esos niños de Madeira que sueñan con emular sus gestas y que, por fin, podrán ver en casa a su ídolo.