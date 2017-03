Rubén Blaya eligió Gijón

Doce horas después de subirse a un tren en Alicante, Rubén Blaya Cayuela (Cartagena, 1976) deshizo por fin su maleta sobre la cama de una pequeña habitación de la Escuela de Fútbol de Mareo mientras la noche se consumía en Leorio. La fecha, 27 de junio de 1992, le se ha quedado grabada a fuego en su memoria, igual que la imagen que se encontró la mañana siguiente al subir la persiana y ver ante sí el campo número 1, donde entrena habitualmente el primer equipo del Sporting. «Era todo una pasada. Vine a para estar a prueba durante quince días y al final me quedé», recuerda el exdelantero rojiblanco, asentado en Gijón junto a su familia desde que abandonara el fútbol profesional en 2006.

Rubén Blaya, con 15 años, no pensaba que aquel incierto viaje fuera a marcar su vida hasta el punto en que la ha hecho. Hasta entonces jugaba como lateral derecho en el juvenil de La Salle Minerva, un equipo de Alumbres, a cinco kilómetros de su Cartagena natal. Allí había destacado lo suficiente como para que un ojeador del Real Madrid le consiguiera una prueba en la Ciudad Deportiva blanca, aunque la experiencia no salió tan bien como esperaba en un principio. Vicente del Bosque, responsable de las categorías inferiores madridistas, le dijo la frase que escuchan ahora los aspirantes a cantante en los programas de televisión: ‘ya te llamaremos’.

Fue entonces cuando, por casualidades del destino, le salió la opción de irse a Asturias. «El Sporting B fue a jugar a Cartagena la fase de ascenso a Segunda y Ramiro Solís, su entrenador, vino a vernos jugar un partido. Al acabar me dijo que si quería ir en verano a Gijón para hacer una prueba», recuerda Blaya. La decisión resultó más difícil de lo esperado, ya que justo después recibió la inesperada llamada del Real Madrid para hacerle una propuesta exactamente igual: «Mi padre es merengue total, pero me dejó elegir. Preferí irme al Sporting porque no me gustó el ambiente cuando estuve esos días en Madrid y porque lo de ‘Escuela de Mareo’ sonaba mucho mejor: sonaba a educación».

Al poco de llegar a Mareo, su entrenador en el juvenil B del Sporting, Manolo Muñiz, le propuso empezar a entrenar como delantero. Ya no volvió a cambiar de posición en toda su larga carrera. Rubén disputó dos partidos con el primer equipo en la temporada 1996-97 de la mano de Miguel Montes. Y eso que un par de años antes había sido descartado por el mismo entrenador en el filial. Su debut ante el Celta es aún recordado por la asistencia que dio con el pecho a Ricardo Bango en una cita que resultó clave para alcanzar la permanencia en Primera.

El exceso de delanteros obligó a Montes a elegir entre Blaya y Kaiku para completar la plantilla de cara a la temporada 1997-98. Blaya se fue cedido al Extremadura en Segunda, con Rafa Benítez como entrenador. Al año siguiente volvió a salir cedido a préstamo al Numancia, aunque en diciembre le dieron la baja y firmó por el Granada, de Segunda B. Cuando se acabó su contrato, nadie del Sporting se puso en contacto con él para explicarle sus planes de futuro.

Un sueño cumplido

Su carrera continuó en el Jaén, el Cartagonova, el Huesca, la Cultural Leonesa, el Figueres, la Gramanet y el San Isidro, en el que se retiró en 2006. La peor experiencia la tuvo justamente en el equipo de su tierra. «No nos pagaban, me quitaron la ficha, me apartaron del equipo… Fue un horror», reconoce. Una vez colgadas las botas, decidió regresar a Gijón junto a su mujer: «No tuvimos ninguna duda, no hacía falta ni preguntar. Yo soy de Cartagena, pero como persona crecí aquí».

José Antonio Redondo lo convenció en el gimnasio en el que coincidían de que volviera al fútbol un año después para jugar a sus órdenes en el Ceares. Fue la última experiencia de Rubén Blaya, que trabaja desde entonces como técnico en prevención en una empresa constructora de Gijón.

Sus vínculos con el fútbol, no obstante, están más fuertes que nunca. El exrojiblanco fundó en 2013 la escuela para delanteros Hat-Trick, una idea pionera en todo el mundo. «La creé por las carencias formativas que vi que había en la posición en que jugué. Es necesario tener unas pautas, saber tomar decisiones… Es una escuela sin género, tanto para niños como para niñas. Quiero darles lo que yo habría tenido», confiesa Blaya, quien cuenta en su cuerpo técnico con dos entrenadores, una psicóloga deportiva, un nutricionista y un preparador físico. Desde septiembre entrena también al Femiastur, equipo femenino de Avilés que milita en Segunda División.

En sus primeras temporadas en Mareo, a Rubén Blaya se le quedó la espina de no haber podido ir convocado con la selección asturiana juvenil como sí hacían muchos de sus compañeros de equipo. La semana pasada, con la visita de la selección española, ese viejo sueño quedó, en parte, cumplido. Rubén fue incluido en el equipo de Asturias que se enfrentó a los veteranos de ‘La Roja’ en El Berrón y anotó el gol de los suyos: «Me hizo muchísima ilusión. Mis hijas son de aquí y yo me siento muy asturiano». En junio se cumplen 25 años desde su llegada a su tierra adoptiva.