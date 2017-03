El Barça muestra su «indignación» por la sanción a Messi

El FC Barcelona ha expresado su "sorpresa e indignación" ante la sanción de cuatro partidos impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FIFA a Leo Messi, motivada por los insultos del delantero a uno de los asistentes del colegiado que arbitró el encuentro entre Argentina y Chile, clasificatorio para el Mundial de Rusia 2018.

Considera el club azulgrana en un comunicado difundido este miércoles que la sanción de cuatro partidos con su selección, que lleva aparejada también una multa de 10.000 euros, es "injusta y totalmente desproporcionada". Y reitera su apoyo al futbolista, al que describe como un "deportista ejemplar por su conducta dentro y fuera de los terrenos de juego".

Messi no llegó a ser amonestado por el árbitro de ese partido, el brasileño Sandro Ricci, que no vio ni escuchó nada. Tampoco alzó la voz el asistente afectado por las "palabras injuriosas" que originaron la sanción en virtud de los artículos 77 a) y 108 del Código Disciplinario de la FIFA. Emerson do Carvalho dijo tras el partido que Messi se quejó contra la señalización de una falta "levantando sus manos" y diciéndole "algo que en ese momento no entendió". La frase pronunciada en ese momento por el argentino, que la televisión mostró más tarde, fue "la concha de tu madre". La repitió hasta en tres ocasiones. La FIFA tomó cartas en el asunto, actuó de oficio y lo sancionó cuatro días más tarde.