Tablas insuficientes entre el Marino y el Covadonga en un partido muy igualado

Covadonga y Marino firmaron en el Rabanal unas tablas (1-1) que no dejan contento al equipo marinista, que de poco le sirve el punto cosechado en sus aspiraciones de alcanzar la última plaza que da derecho a disputar el 'play off' de ascenso. Arrancó el partido con una lucha muy fuerte para controlar el balón, donde empezó a contar ventaja el cuadro luanquín, aunque sus llegadas no llevaban peligro, ya que respondía con mucho acierto la defensa del conjunto local, que salía en rápidos contragolpes y tocaba el balón con criterio sin que le sirviese para generar ocasiones de gol claras.

El primer aviso serio del Marino se hizo esperar hasta el minuto 33, cuando Polo remató un centro de Guaya que detuvo con seguridad Iván Torres. Poco después llegó el gol que abrió el marcador, muy protestado por los locales. Jairo Cárcaba ganó un balón largo que peleó con Mikel y Negredo, que terminó lesionado la jugada, antes de batir a Iván Torres y adelantar a su equipo con un nuevo gol en su cuenta particular.

El segundo tiempo fue para el conjunto local, que desde el principio achuchó a su rival poniendo cerco a la portería de Davo. El meta marinista envió con muchos apuros a córner una falta lanzada por Sandoval para mantener la ventaja visitante, neutralizada en la recta final del choque. Jandro conectó con Diego, que desde la línea de fondo centró para habilitar el remate de Fredo, rechazado en primera instancia por Davo, pero finalmente remachado al fondo de la portería. El gol premió la mejoría del Covadonga y los últimos minutos fueron un quiero y no puedo del Marino, con balones colgados al área bien resueltos por la defensa ovetense.