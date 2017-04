Demasiado castigo para el Bosco en Santo Domingo

El Bosco sufrió una dura e inmerecida derrota frente al Racing de La Guía en Santo Domingo (0-2). El equipo avilesino, inmerso en la lucha por la permanencia, no pudo sacar nada positivo ante un rival que no se jugaba nada y por tanto no acusó presión alguna. En un partido igualado y sin apenas ocasiones, todo se decidió en la segunda parte del choque.

A veinte minutos del final, un disparo de larga distancia de Nico se coló por la escuadra. Con el Bosco volcado en ataque en busca del empate, una contra finalizada por Salva significó el 0-2 definitivo.