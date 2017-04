Punto de oro para el San Esteban frente al Castros

El Unión Deportiva San Esteban de Pravia consiguió su undécimo punto de la temporada (dos victorias y cinco empates) nada más y nada menos que ante el Castros (2-2), uno de los mejores equipos de la categoría, actualmente cuarto clasificado y en plena lucha por el 'play off' de ascenso.

Pese a no jugarse nada y contar con peor equipo que su rival, los chicos de Javi Fáez no se rindieron ni yéndose 0-2 abajo al descanso. Los locales lo siguieron intentando hasta el final y consiguieron un punto de oro que no hace más que refrendar el buen trabajo que están realizando pese a las dificultades para formar un equipo competitivo en verano. Una campaña transición.