«En verano estaré en La Escalerona»

Aquellos que tenían la tentación de pensar que Luis Enrique deja el Barcelona para emprender una nueva aventura en los banquillos no han atinado con su pronóstico. El propio técnico gijonés se encargó ayer de frenar las especulaciones sobre su futuro inmediato durante la rueda de prensa previa al encuentro con el Sevilla. «Si dejo el Barcelona, que es mi casa, no es para irme a otro equipo», zanjó el preparador, que insiste en que su decisión responde a una cuestión de agotamiento físico y no está motivado por discrepancias con el club. «La razón es el cansancio y la necesidad de recuperarme ¿Dónde voy a estar mejor que aquí?», apostilló.

Hay quienes, no conformes con las palabras del entrenador asturiano, le han sondeado sobre un hipotético regreso a La Roma de la mano de Monchi, actual director deportivo actual del Sevilla que está cerca de firmar con el club capitalino. Luis Enrique echó mano de la ironía para replicar a la rumorología. «No veo a Monchi en La Escalerona, que es donde voy a ir yo el próximo verano», sentenció el técnico asturiano, dejando entrever que su idea es disfrutar de las vacaciones en su ciudad natal junto con su familia. No es la primera vez que Luis Enrique decide alejarse del fútbol para tener más tiempo para su familia y disfrutar de sus aficiones como el surf y el ciclismo.