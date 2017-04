«Si no nos clasificamos para el 'play off' será un fracaso», dice Luis Gallego

Sincero, honesto, exigente y ambicioso, como en él es habitual, Luis Gallego, recientemente reelegido por cuatro años más como presidente del Marino, analiza el presente y el futuro del equipo de su vida tanto dentro como fuera del campo. Treinta y tres años después de su llegada a la entidad gozoniega, el veterano dirigente afronta con «ilusión» su nuevo mandato, tras no encontrar adversario en las elecciones. «A ver si poco a poco vamos encontrando soluciones para mejorar», asegura.

Comenzando por el aspecto deportivo, Gallego no se muerde la lengua y tiene claro que «si no conseguimos clasificarnos para el 'play off' de ascenso evidentemente será un fracaso. Nosotros no podemos competir con Sporting, Oviedo, Avilés, Langreo o Caudal, pero tenemos que estar enganchados en ese grupo de equipos, no con Tuilla, Llanes, Condal, Ceares, Covadonga o Urraca. Con todos mis respetos para todos ellos, que son grandes equipos, nosotros deberíamos estar en otro bloque, esa es la realidad».

Aun así, pese a que «ser cuartos es difícil por la diferencia que nos saca el Tuilla, mientras haya puntos en juego hay que esperar para hacer valoraciones. El año pasado nos sacaban diez puntos a falta de siete jornadas y yo tengo fe en el equipo». Para el presidente, el principal fallo del Marino esta temporada es «haber perdido muchos puntos contra los ocho equipos de abajo». Gallego lamenta que los resultados hayan reducido la afluencia a Miramar: «antes venían 400 o 500 personas y ahora vienen 250. Muchos prefieren quedarse en casa viendo el fútbol por la tele que venir a vernos, al no estar metidos entre los mejores de la categoría».

Tras la reelección, pide ayuda al Ayuntamiento para afrontar una reforma en Miramar

En lo extradeportivo, el principal objetivo del dirigente luanquín pasa por reformar Miramar y mejorar también instalaciones como Balbín o «las canchas polideportivas, que deberían ser cerradas». Gallego se muestra comprensivo con el Ayuntamiento, pues «desde que llegaron se han encontrado con muchas cosas que mejorar en el concejo y no es fácil», pero pide su colaboración «para reformar Miramar, un campo muy antiguo que necesita una revisión».

En ese sentido, «desde que llegué al club, la única subvención considerable que se nos ha dado fue de cinco millones de pesetas en 1996, cuando ascendimos por primera vez a Segunda B. Con ese dinero, mejoramos los vestuarios, el cierre del campo, la tribuna, el sistema de riego... todo. Tampoco contamos con apenas ayuda para la instalación de las torres de luz y ahora mismo recibimos 25.000 euros de subvención, mientras que el mantenimiento del campo, propiedad del Ayuntamiento, nos cuesta más de 30.000». Gallego asegura que «no tengo nada contra nadie, debemos trabajar de la mano. Valoro los esfuerzos, pero Miramar necesita arreglos porque un día puede ocurrir una desgracia y entonces será tarde».