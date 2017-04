La lección de un padre a su hijo Aitor durante un partido de fútbol

Toda una lección de deportividad. La secuencia la grabó el programa de Movistar Plus 'El Día Después' y desde su emisión en la pequeña pantalla la secuencia se ha vuelto viral. Las imágenes recogen la ejemplar demostración de comportamiento en la grada de un padre a su hijo.

Todo ocurrió durante el choque entre el Espanyol y el Betis disputado el pasado viernes. El pequeño Aitor, un niño barcelonés de siete años y aficionado al conjunto sevillano, acudió con su padre al RCDE Stadium para disfrutar del encuentro. Las cámaras captaron la conversación entre ambos.

«Le han llamado maricona al árbitro», señaló el pequeño, al que su padre respondía: «Están nerviosos, no hagas caso. Tú no lo hagas. Ya sabes que a mí no me gusta criticar a los árbitros y al equipo contrario. Tú con el tuyo. Si perdemos, perdemos. Y si ganamos, gana». Aitor demostró que tiene interiorizado el consejo de su padre. Al escuchar a un grupo de aficionados del Betis gritar «puta Sevilla» el pequeño comentó: «Eso no me gusta. Que se metan con el Sevilla no me gusta».