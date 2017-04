El Marino apura sus mínimas opciones de 'play off' frente al Llanera

El Marino de Luanco, a once puntos del 'play off' de ascenso cuando quedan 18 en juego, apura sus últimas opciones de ser cuarto esta tarde, a partir de las 17 horas frente al Llanera en Miramar. Adolfo Pulgar tiene las bajas de Álvaro Pozo, Boris y Pablo Suárez por lesión, mientras que es duda Jairo Cárcaba. Su puesto en la convocatoria sería ocupado por Omar Oliveros, descarte por decisión técnica, en caso de que el delantero gijonés no esté disponible.

Completan la convocatoria de dieciséis futbolistas Davo, Marcos, Borja Álvarez, Aitor,Viesca, Trabanco, Guaya, Chus, Geni, Coutado, Llerandi, Pablo Hernández, Omar, Pevida y Polo. La posible lesión de Cárcaba se produjo ayer por la mañana en Balbín. El ariete se resintió de la rodilla de la que fue operado y será sometido a una revisión médica antes del encuentro de esta tarde.

Por su parte, el Praviano, que tiene la permanencia encarrilada pero no cerrada, visita a uno de los equipos en problemas, el Lenense (El Sotón, 17.30 horas). Álex Martínez tiene las bajas de Morán, Rigo y Fran Martín, mientras que Semedo y Chechu son duda. Por tanto, irá convocado algún juvenil deL Villa de Pravia.

Después del empate sin goles cosechado en el Suárez Puerta el pasado sábado afianzó al Sporting B en el liderato y le convirtió en el único equipo capaz de sumar todos los puntos en juego en su feudo. El Pepe Ortiz es un territorio vedado esta temporada en competición liguera para los equipos visitantes, siempre derrotados frente a un conjunto rojiblanco que no ha otorgado ninguna concesión a sus adversarios para acumular un pleno de triunfos como local que esta mañana (12 horas) desafía el Oviedo B.

La fortaleza sportinguista reunirá a dos equipos con la ambición de prepararse para un 'play off' de ascenso en el horizonte, aunque ubicados en situaciones clasificatorias muy diferentes en su trayecto hacia él. Los gijoneses asegurarían matemáticamente su presencia en él con un triunfo este mediodía, mientras que el filial oviedista apura sus últimos cartuchos para presionar el Tuilla, propietario actual de la cuarta plaza, que le aventaja en nueve puntos.

Entre los seis choques dominicales, que se inician en Noreña (11.45 h.) con el Condal-Langreo, destaca el duelo directo por eludir el descenso entre el Urraca y el Mosconia (17.30 h.). Completan la jornada el Colunga-Tineo (17 h.), el Llanes-Covadonga (17 h.) y el Llanes-Tuilla (17 h.).