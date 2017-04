El Avilés consuma su descenso

Todo lo que debía ocurrir para que el Avilés descendiese a Liga Nacional en la última jornada aconteció y el conjunto blanquiazul se despidió ayer de la máxima categoría del fútbol juvenil. El Sporting demostró su superioridad en La Toba y derrotó al conjunto avilesino, que vivió un amargo final de temporada (1-4).

1 AVILÉS

4 SPORTING Avilés: Brais; Helios, Santi, Nacho, Viti, Marcos, Carlos (Polledo, m. 60), Marcos (Loureda, m. 75), Arnaldo (Luismi, m. 80), Borja (Diego, m. 54) y César. Sporting: Manu; Néstor, Bertín, Expósito, Isma, Mateo, Ferre, Iván (David, 80), Joel Sanabria, Gaspar (Miguel, m. 54) y Berto (Mario, m. 75). Goles: 0-1: m. 5, Expósito. 0-2: m. 8, Joel Sanabria. 0-3: m. 37, Mateo. 0-4: m. 47, Joel Sanabria. 1-4: m. 49, Arnaldo. Árbitro: Eduardo Rodríguez. Amonestó al local Viti y al visitante Gaspar. Incidencias: partido de la última jornada liguera disputado en La Toba III.

En caso de derrota, el Avilés necesitaba que no consiguiesen el triunfo ni el Santiago de Compostela, ni el Alondras ni el Areosa, pero todos ellos lo hicieron. El Real Oviedo, que había ganado sin jugarse nada 5-1 al conjunto avilesino hace una semana, perdió en el minuto 90 frente al Areosa. Completaron el cúmulo de malos resultados el Alondras, que superó a un TSK Roces diezmado por las bajas, y los santiagueses, que se impusieron a un Bansander sin nada en juego para condenar al descenso al Avilés tras una temporada muy difícil que el grupo había sacado adelante meritoriamente para luchar por su plaza en División de Honor.

El partido de La Toba no tuvo demasiada historia. El equipo dirigido por Iván González no tuvo su día y las cosas se torcieron desde el primer momento. Expósito primero y Joel Sanabria después firmaron el 0-2 en los primeros ocho minutos. Para colmo de males, el Avilés marró un penalti que hubiese significado meterse de nuevo en el partido. Antes del descanso, el exblanquiazul Mateo Arellano hizo el 0-3 y al conjunto realavilesino no le quedó otra que irse arriba buscando la heróica. Encajó otro gol más y después Arnaldo puso su firma en el tanto del honor, que no serviría para nada.