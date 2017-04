Orgullo rojiblanco en tierra ajena

Una sensación de complicidad invadió a Luis Blanco mientras leía anteayer la edición digital de EL COMERCIO. Entre las noticias más leídas y compartidas del día se coló la carta que Susana García, una asturiana afincada en Logroño, escribió a su hijo de ocho años para animarlo después de que sus compañeros de clase se metieran con él por presentarse la semana pasada en el colegio con la camiseta del Sporting. «Me sentí totalmente identificado», explica Luis.

La historia personal de Luis guarda muchos paralelismos con la de Susana. Luis, nacido en Ribadesella, lleva más de una década viviendo en Logroño y ha inculcado el sportinguismo a su hijo Hugo, aunque en ocasiones le ha supuesto algún disgusto como le sucede a Pelayo, el niño de Susana. «En el cole los comentarios que escucha Hugo son similares. Los críos solo son del Madrid o del Barcelona porque ganan y son famosos. Al resto los ven como 'bichos raros'. Supongo que esta situación se da aún más en ciudades como Logroño, donde el equipo de referencia sobrevive en Segunda B», explica.

Los comentarios de sus compañeros no han apagado la pasión del pequeño Hugo por el Sporting, como tampoco lo han hecho los cuatrocientos kilómetros que separan Logroño de Gijón. «Cada semana nos ponemos las camisetas y nos sentamos a ver el partido por televisión. No cambio por nada la satisfacción que sentimos los pocos días que ganamos», confiesa Luis, quien le ha contado a sus hijos muchas historias del sportinguismo que vivió en su infancia: «Le he explicado que cuando yo era niño casi ganamos la Liga y la Copa del Rey, que jugamos en Europa y que fuimos muy buenos, pero también que seguimos queriendo al Sporting cuando pasó muchos años en Segunda».

La otra hija de Luis Blanco, Carmen, también lleva los colores rojiblancos en la sangre con apenas diez años, aunque ella sufre menos que su hermano con la situacion del equipo de Rubi. Su jugador favorito es el portero Iván Cuéllar, mientras que Hugo se decanta por Jorge Meré, del que incluso tiene una camiseta con el número '4'.

Luis espera contactar pronto con Susana para que sus hijos se conozcan «y que los dos pequeños sportinguistas puedan charlar y soñar a lo grande con su equipazo».