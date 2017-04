Aníbal desarbola al Ceares

El Ceares fue derrotado en El Bayu por el Siero (5-3) en un choque revolucionado desde el banquillo por Aníbal López. Los cambios del técnico local, especialmente la entrada del juvenil Mateo, modificaron radicalmente el decorado de un partido hasta entonces controlado por el conjunto gijonés.

Los cearistas, que merodearon con peligro en la primera mitad la portería local con las internadas de Natan y Chery, se vieron por detrás en el marcador al filo del descanso. Un penalti cometido por Aitor sobre Saha lo transformó en gol Trubi, pero el conjunto dirigido por Tino del Corzo niveló el marcador a renglón seguido con un disparo de Pablo Martínez que se coló por la escuadra de la meta defendida por Kike tras rebotar en la espalda de un zaguero.

El Ceares se hizo con las riendas del choque en la reanudación y en un saque de esquina botado por Jorge Cayarga que la zaga sierense no acertó a despejar Aitor logró el segundo gol al recoger el balón en el área pequeña y enviarlo a la red. Los gijoneses no cejaron en su actitud ofensiva y encontraron su recompensa a la hora de juego, cuando Javi Gutiérrez firmó con un disparo cruzado el 1-3, que hacía justicia a la superioridad 'teyera'. Un dominio contrarrestado desde el banquillo poleso con la entrada del juvenil Mateo, que propició una modificación táctica con Edu más cerca de Saha.

El movimiento de piezas invirtió la tónica del partido y un servicio de César lo cabeceó Saha para recortar distancias. El espigado ariete volvió a hacer gala de su poderío aéreo para culminar una jugada de Mateo antes de ser de nuevo protagonista para culminar la remontada local, al peinar un balón largo que permitió a Edu batir a Davo. Mateo, exitoso revulsivo, redondeó su gran actuación para ponerle el broche a un triunfo que permite al Siero abandonar la zona de descenso.