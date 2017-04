El Celta golea a un pobre Granada que no mejora con Adams y se hunde

El Celta cortó una racha de dos derrotas consecutivas al vencer (0-3) a un Granada que no mostró mejoría con el estreno en su banquillo del inglés Tony Adams y con esta derrota da un nuevo paso hacia al descenso a Segunda. El técnico británico se estrenó en el cargo con una alineación formada por futbolistas de once nacionalidades diferentes, algo que ya ocurrió con su antecesor Lucas Alcaraz, aunque con el andaluz había un español en el campo y emblemático exzaguero del Arsenal no alineó de inicio a ninguno.

Berizzo dio descanso a todos los futbolistas que jugaron entre semana pensando en la vuelta de la Liga Europa del jueves contra el Genk belga y solo el meta Sergio Álvarez se mantuvo en el once. Pese a tanto cambio, los vigueses se adelantaron el primer tiempo con un gol de y sentenciaron el choque en el segundo con dos tantos consecutivos de Marcelo Diaz y Beauvue.