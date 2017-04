Internacionales como Cazorla y Míchel Salgado arropan a los jóvenes talentos

Los seis millares de protagonistas que compusieron la duodécima edición de la Oviedo Cup disfrutaron de seis intensos días de fútbol en los que desplegar su talento con espectadores de excepción. Los jóvenes jugadores pudieron recibir el cariño del internacional asturiano Santi Cazorla, que optó por continuar con el proceso de recuperación de su lesión en su región natal y aprovechó su estancia en Oviedo para apoyar a los jóvenes talentos en un torneo que en su día disputaron futbolistas de la talla de Griezmann, Bellerín, Canales, Lucas Hernández y Gayá.

Otro de los que acudió al Principado para presenciar el torneo como Cazorla fue Míchel Salgado. El exlateral derecho del Celta y el Real Madrid mostró su complicidad con varios de los participantes en un torneo que ofrecía la competición de reengancharse para que nadie hiciese las maletas de forma prematura con la fase de plata, en la que ayer también se dilucidaron la identidad de sus equipos vencedores.

En juveniles el triunfo recayó en el conjunto catalán de Marcet Profesional, que se impuso (0-2) al Marcet Internacional en el choque por el título. El estallido de júbilo entre los más jóvenes fue para el Reale Valdredo, que en el duelo por el título superaron con un contundente marcador (4-1) al Lealtad.

Entre los cadetes sub 16, el Atlético de Madrid impidió (2-1) a los jóvenes del Astur ser profetas en su tierra, algo que sí lograron en la categoría infantil sub 14 con una victoria (3-0) sobre el Grujoan. Más ajustada fue la del Racing (1-2) en cadete sub 15, como la del Boadilla frente al Oviedo en la competición entre los infantiles más jóvenes.

El encuentro entre gallegos alevines se lo adjudicó el Lugo gracias a una victoria por la mínima (1-2) sobre el Rápido de Bouzas y sello de esa región también llevó el título benjamín sub 10, propiedad del Porto Burela (3-1) tras sortear el obstáculo final del Romanón. Con solvencia impuso su ley (4-0) el Barakaldo en la final sub 11 contra el Astur, incapaz de aprovechar su rol de anfitrión sobre el rectángulo de juego del Hermanos Llana. También tuvo que conformarse con la segunda plaza en la primera categoría benjamín el Llano 2000, que cayó por la mínima en su último encuentro ante el San Agustín.