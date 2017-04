Fútbol para entrenar la mente

Antes de saltar al campo de fútbol de Lloreda, los niños participantes en el Campus 'Be You Be Different' firman en una pizarra del interior del vestuario un manifiesto de responsabilidad. Asumen, por ejemplo, que no culparán a los demás de lo que les pasa, que no se quejarán sin hacer nada para cambiar las cosas y que harán las cosas lo mejor que sepan.

«Gestionamos la comunicación de los críos para que siempre haya un mensaje», explica Arturo Martínez Noval, exjugador del Sporting en los años noventa y gran impulsor desde 2015 de una iniciativa que pretende aprovechar el fútbol para fomentar un desarrollo personal.

Arturo comenzó a interesarse por el mundo del 'coaching' hace un par de años. «Fue con la crisis de los cuarenta», admite medio en broma: «Me pregunté qué me interesaba aparte del fútbol. Un día fui a una charla de Imanol Ibarrondo, uno de los grandes expertos en 'coaching', y me fascinó. Ya tenía los títulos de entrenador, pero sentía que me faltaba algo. Pensé que desde el desarrollo personal se podían ofrecer muchas cosas a los niños, más allá de la táctica y la técnica».

«Gestionamos la comunicación de los críos para que siempre haya un mensaje»

Aquella charla fue el germen de 'Be You Be Different', la escuela de desarrollo personal que Arturo creó junto a Lolo Mántaras con un grupo de profesionales alrededor que incluye psicopedagogos, logopedas, profesores y profesionales de la comunicación, entre otros. La base del proyecto son estos campus deportivos que el exjugador del Sporting ha organizado en épocas estivales.

«Los padres llevan a los niños porque ven que, terminados los entrenamientos, regresan a casa con cosas que no habían aprendido antes», precisa.

La pasada semana, el campus celebró una nueva edición en el campo de fútbol de Lloreda, en colaboración con el Veriña. Su programa no varía mucho del que ofrece uno convencional, aunque sí las facetas trabajadas en los niños. «Los ejercicios son prácticamente los mismos. Hacemos conducción, posesión, tiros a puerta... La diferencia es que procuramos vincularlo todo a algún valor, como puede ser el respeto, la comunicación, la escucha, la concentración o la atención», explica Arturo. En ese sentido, las charlas para asentar los conceptos son fundamentales.

«Lo que intentamos es que, a través del deporte, los niños y adolescentes vean las cosas de diferente manera», resume Arturo Martínez, quien reconoce la «gran ilusión» con la que vive su actual faceta.

Nuevas ediciones en verano

«Considero que antes de nada somos personas, por eso creo que el desarrollo personal debe anteponerse al balón. Para mí es muy importante añadir un valor a la formación de los niños. Es algo que la sociedad necesita», afirma el exjugador rojiblanco.

Arturo y su equipo de colaboradores empezaron trabajando hace dos años con un grupo de doce niños. La cita de Lloreda tuvo tres días de duración y contó con cuarenta participantes, con edades comprendidas entre los cinco y los quince años. La empresa también trabaja a lo largo del año con grupos reducidos.

El próximo verano se celebrarán tres nuevas ediciones del campus 'Be You Be Different', aunque las fechas y los escenarios están aún pendientes de confirmar. La idea que maneja la organización es que el primer turno se desarrolle en Gijón, probablemente en el campo de Lloreda, y que El Berrón acoja el segundo turno.