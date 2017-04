«Esto es una inyección de moral bestial»

«El hecho de marcar el 2-3 en el minuto 92 es una inyección de moral bestial. Hoy, Sant Jordi, es un gran día para los catalanes», subrayó el técnico azulgrana, casi sin voz, al término de «un partido entre dos grandes equipos que ha podido ganar cualquiera de los dos».

El entrenador azulgrana no ocultó que tanto el Madrid como el Barça acusaron sus recientes partidos de Champions, los blancos ante el Bayern, con prórroga incluida, y los azulgrana frente a la Juventus, sin poder marcar un gol a los italianos. «Se ha notado en la intensidad y en el ritmo de juego. Nosotros hemos concedido bastante. No es que el Madrid tire de la épica. Es que no necesita elaborar para hacer un centro y un remate. Tienen a un jugador como Marcelo y generan peligro con pocas cosas. Es una de sus grandes virtudes», subrayó.

Respecto a Messi, Luis Enrique se deshizo en elogios hacia el argentino: «Es definitivo hasta cuando está en su casa. Es el mejor de la historia del fútbol. Ha vuelto a hacer de las suyas».