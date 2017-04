«No podemos estar contentos, porque además hemos hecho mucho durante todo el partido. Hemos tenido muchas ocasiones para llevar el partido a nuestro terreno, pero al final no ha podido posible ni sumar un punto. Cuando no matas un partido pasa esto», lamentó el entrenador francés del Real Madrid, quien admitió que «con empate a dos goles y con diez teníamos que haber sido más listos y estar más juntos, aunque el equipo también pensaba en que podía marcar el tercero».

«Estamos decepcionados con el resultado. Fuimos demasiado positivos cuando empatamos el encuentro con uno menos. Pensamos que podemos marcar otro gol y nos pillaron fuera de sitio», insistió Zidane, para quien «esta derrota no va a cambiar nada». «Todavía hay Liga», admitió. También lamentó no haber podido frenar a Messi, «un jugador que marca diferencias. Hoy ha hecho dos goles otra vez. No hemos podido controlar sólo a Messi, sino los momentos en los que podíamos hacer daño».