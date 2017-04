Rafa Navarro, del Sporting al Atlético Espeleño

El ascenso del Atlético Espeleño a Tercera División se convirtió en una de las grandes revelaciones del fútbol andaluz la pasada temporada. Espiel, un pueblo cordobés de apenas 2.500 habitantes sumido en un profundo letargo por la crisis de la minería, vivió con entusiasmo el salto de su equipo a una categoría nacional por primera vez en su historia. El principal escultor de aquella obra, según los propios vecinos, fue el entrenador Rafa Navarro, quien cogió en 2013 un equipo tan deprimido como la propia localidad y lo tiene colocado actualmente a apenas cinco puntos de pelear por el salto a Segunda B. «Somos la revelación de la Liga», reconoce el exlateral izquierdo del Sporting

El nombre de Rafa Navarro (Córdoba, 1972) puede sonar extraño a buena parte de los aficionados rojiblancos. Su etapa como jugador del Sporting, en la temporada 1995-1996, se saldó con solo dos partidos disputados. Ambos fueron de Copa del Rey y lejos de El Molinón. Concretamente, en Ferrol y Soria.

Aún hoy, más de veinte años después, el andaluz recuerda bien su contratación y sus primeros días en Gijón, alojado en casa de Marcos Vales: «Yo jugaba en el Jaén, en Segunda B. Creo que Tati Valdés y García Remón se fijaron en mí en algún partido y me firmaron, pero, cuando llegué a Mareo, ellos ya no estaban». La ausencia de las personas que apostaron por él como promesa a medio plazo resultó clave al integrarse al equipo. «Rezza, el entrenador, me dijo que no me había firmado y que no quería saber mucho de mí. Al principio me tuvo cuatro días dando vueltas al campo de entrenamiento junto a otro compañero», lamenta.

Pese a su falta de oportunidades, Rafa Navarro guarda un buen recuerdo de su paso por el Sporting: «Fue una experiencia muy bonita. Saltar de Segunda B a compartir vestuario con gente como Salinas, Eloy, Lediakhov, Ablanedo… Verme ahí me llenaba de ilusión, todos eran buena gente. Además, en Gijón estuve muy a gusto. El carácter de los asturianos es parecido al de los andaluces».

Un bombero frustrado

Echando la vista atrás, solo hay una cosa que lamente Rafa Navarro de su experiencia como rojiblanco. «Me quedó la espinita de no haber debutado en Primera. Fue cuando más cerca estuve de hacerlo», señala el andaluz, quien continuó su carrera en Segunda en las filas del Villarreal –cedido por el Sporting–, del Recreativo de Huelva y del Córdoba, y, más tarde, en Segunda B, en el Ceuta, el Linares y el Villanueva, donde se retiró profesionalmente en 2006. Luego aún seguiría jugando un par de años más en categoría regional para matar las ganas de balón, aunque para entonces su cabeza ya estaba en otras cosas. «Preparé unas oposiciones para bombero, pero al final no me salió bien. Suspendí el último examen y ya no volví a intentarlo».

Superados los meses de entrenamientos y estrés previos a las pruebas, Rafa regresó al mundo del fútbol, donde lleva ya cuatro de dedicación plena a nivel profesional. «He estado de coordinador en el Córdoba, de segundo entrenador en el filial y el primer equipo, entrené a los cadetes y a los juveniles y en 2013 me fui a Espiel para llevar al equipo y ser monitor deportivo a la vez», explica.

El Sporting sigue muy presente en la memoria de este entrenador que espera encontrar algún día en un banquillo de superior categoría la oportunidad que no tuvo como futbolista en Gijón: «Me encanta estar en el campo, dirigir… Es lo que me gusta y en ello quiero seguir. Ojalá algún día tenga un reto mayor». Antes tiene que continuar sorprendiendo a su pueblo con las hazañas del Atlético