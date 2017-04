La Tonada y el Mallu no completan la remontada

Mala semana para los equipos gijoneses de superior categoría en fútbol-sala. En tercera división, la Sidrería la Tonada no pudo traerse nada positivo de su desplazamiento a Grado, después de caer con el cuadro local por 5-4. El Mallu sufrió un revés en su feudo y cedió los puntos al Villa de Pravia por 3-4.

Partido entretenido el que se vio en pista moscona, tanto por lo incierto del marcador como por los momentos de buen juego desplegado por ambos conjuntos. La Tonada, que era el que se jugaba más en el encuentro, intentó llevar la iniciativa del juego y suyas fueron las primeras aproximaciones pero fueron los locales los que se adelantaron al culminar Pepo una contra. El juego se igualó y, mediado el periodo, Josmay amplia la ventaja para los locales (2-0). Dio la impresión de que el Grado estaba más cómodo en el partido pero en tan solo dos minutos el gijones Miguel, con dos tantos de manera consecutiva, puso otra vez la igualada al marcador (2-2). Las fuerzas se equilibraron y todo parecía que con empate se iba a llegar al descanso. Sin embargo, Manu en un mal despeje, introdujo el balón en su meta lo que devolvió la ventaja al Grado antes del ecuador.

En la reanudación, el cuadro gijonés salió decidido en busca de la igualada pero fue de nuevo el Grado el que consiguió ampliar la ventaja con un nuevo tanto (4-2). Los visitantes, a pesar de la renta desfavorable, no le perdieron la cara al encuentro y acumularon ocasiones de gol hasta que Miguel y Manu lograron el empate. No se conformaron los discípulos de Adolfo que siguieron en busca de completar la remontada. Su osadía se topó con un castigo excesivo. Una falta mal defendida por los gijoneses la aprovechó Jesús para sentenciar un partido que no mereció perder La Tonada.

Inicio demoledor

Revés para el Mallu, que no jugó un buen partido ante un Villa de Pravia plagado de bajas que tiró de oficio y una pizca de fortuna para llevarse la victoria. Un inicio demoledor del cuadro visitante, que se puso 0-3 en el marcador, obligó a los gijoneses a ir a remolque, asumiendo excesivos riesgos. En el segundo periodo fue un querer y no poder para los jugadores del Mallu que una y otra vez se estrellaban con la ordenada defensa visitante que supo dosificar su ventaja sin apenas pasar apuros. Es cierto que el conjunto gijonés consiguió acortar distancias y situarse solo uno por debajo en el marcador, pero fueron incapaces de completar la remontada.