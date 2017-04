La mejor jugada hacia el 'fair play'

Desde la inocente visión de sus once años, Diego Otero, alevín del TSK Roces, expresó sus sentimientos cuando desde las gradas suben los decibelios con él sobre un terreno de juego ante la mirada orgullosa de su madre Melisa. «Te notas un poco agobiado. Pa' insultar y molestar que se vayan a sus casas», indicó espontáneo uno de los «artistas invitados» con los que contó el coach del club, Paco Prieto, para ensamblar los lados del triángulo formado por los padres, los jugadores y los técnicos en su propósito de fomentar ayer las actitudes y comportamientos más adecuados para la práctica deportiva.

«Estamos haciéndolo muy bien, pero para no meter la pata y prevenir tenemos esta charla», explicó en el salón de actos de la Cruz Roja José Mariano Rodríguez, presidente del club con feudo en Covadonga, que ayer reunió a decenas de padres de los más de 400 jóvenes que forman sus categorías inferiores, sus entrenadores y algunos integrantes de la plantilla de regional preferente para abordar el «tema candente» de los malos hábitos protagonizados por los familiares de los niños en los terrenos de juego asturianos, como indicó el máximo mandatario rocista.

En Mareo y en el seno del TSK Roces, el fútbol gijonés unió fuerzas ayer para reivindicar los valores del 'fair play' otorgando herramientas a los familiares de los jóvenes deportistas para predicar con el ejemplo a través de una conducta intachable. «El futbolista no va solo. Va con sus padres, sus abuelos y sus familiares a la competición», recordó Paco Prieto, que desgranó de forma amena todos los ámbitos que rodean a la práctica futbolística subrayando la relevancia del trabajo en equipo, de capital importancia tanto en el vestuario como en casa. A través de la caricaturización de la forma en la que los padres afrontan los partidos de sus hijos, expresó la necesidad de «asumir la derrota con dignidad y disfrutar de la victoria con sencillez y respeto». «Voy a usar dos o tres veces la palabra violencia», señaló el coach en alusión a la importancia de prestar atención a todos los factores que la rodean.

«Algunos padres piensan que tienen a Messi en casa», alertó Graciela, una de las madres presentes en la reunión, sobre los peligros de anteponer la progresión futbolística a la humana. «Ser buena persona te abre todas las puertas», apostilló acerca de lo realmente importante. «No le digo nada a los árbitros porque en casa me enseñaron a no protestarles», señaló el joven Diego en uno de los vídeos empleados por Paco Prieto para apoyar su postura de que «los valores y los comportamientos de las familias influyen en el estado emocional del deportista».

La sobreprotección

«El principal problema es la protección que dan los padres a los niños», indicó Miguel Blanco, uno de los futbolistas de la plantilla del TSK Roces que compite en regional preferente, con una visión diáfana de los principios por los que se debe regir el fútbol, reenganchado al deporte rey después de un desencanto con el balón en la adolescencia.

«A los catorce años lo dejé. Tuve un problema con un árbitro cuando estaba en el cadete de un equipo importante y me sancionaron varios partidos», rememora. «Me dieron un codazo luchando por un balón de cabeza, empecé a sangrar y no tuve una buena reacción. Mi madre dejó de ir a verme porque era una persona muy agresiva», explica acerca ahora, satisfecho por contar con alguien que le ayude a gestionar las emociones que no sabía controlar en aquella época. «El fútbol es deportitividad y compañerismo», abunda para recoger una esencia que pretende preservar el club al que representa cada fin de semana. «Igual que deportivamente nos va bien, queremos que fuera del campo también sea así», apostilló el exguardameta profesional Noé Calleja, coordinador de un TSK Roces que ayer trenzó la mejor jugada para potenciar el 'fair play'.