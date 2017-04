El Barça aprovecha los regalos del Espanyol

Mantiene el tipo el Barcelona en su lucha por el liderato. Lo hizo ganando, goleando, pero sufriendo aunque no lo parezca ante un Espanyol que mereció más, pero que acabó tirando por la borda un partido que estaba controlando. Erró Jurado y marcó Luis Suárez. Cambió la historia del duelo y el equipo de Luis Enrique pude seguir disfrutando del liderato una jornada más, aunque al Real Madrid le queda pendiente el partido de Balaídos.

A estas alturas de la película, la Liga no espera a nadie. Pero no pareció entenderlo el cuadro azulgrana, que salió algo tímido a la hora de mostrar sus ganas de arrebatarle los tres puntos al Espanyol. Casi sale con el once de gala, salvo por la ausencia del tocado Iniesta, muestra de que el resultado del partido era clave, pero no cogió la batuta el Barça y se limitaba a sostener el interés local.

Que el resumen ofensivo de los barcelonistas antes del descanso sea una jugada que queda anulada por fuera de juego y un cabezazo de Sergi Roberto al lateral de la red, lo explica todo meridianamente. No era fluido el fútbol azulgrana y casi todas las intentonas de Neymar morían a la orilla del área de Diego López, al que no inquietaron una sola vez en el primero de los tiempos.

Por su parte, el Espanyol parecía cómodo incluso llevando el peso del partido, jugando de memoria en esa filosofía que ha inculcado Quique Sánchez Flores. No le da para estar peleando por Europa con el grupo de nobles de nuestra Liga, pero sí para vivir una de las temporadas más tranquilas que se recuerdan por el club barcelonés.

El guión impuesto por los locales obligaba al Barcelona a una jugada casi denostada en su libreto, el balón largo. Recurrió en exceso el equipo de Luis Enrique que se veía incapaz de abrir alguna brecha en el entramado espanyolista.Y quizás ésta nunca hubiese llegado de no haberse producido un error en el Espanyol. Inmaculado el partido del cuadro de Quique Sánchez Flores hasta el minuto 50, cuando Jurado dio el pase que nunca debes dar. Lo aprovechó Luis Suárez, que recuperó su olfato goleador ante Diego López y ponía un 0-1 en el electrónico difícilmente entendible por lo visto sobre el verde.

No bajó los brazos el Espanyol, como tampoco lo ha hecho a lo largo de toda la campaña. Notable fue su encuentro por evitar la victoria del Barça. En esa estaba el partido, más abierto, con algo de menos control por parte local, cuando apareció Messi. Volvía a asumir protagonismo el argentino y encontraba, por fin, los huecos que se le negaron anteriormente.

De hecho, sentenciaba el choque en el último cuarto de hora del encuentro Messi en una de sus jugadas archiconocidas. Arrastró a cuanto rival quiso hasta habilitar a Rakitic, que apenas tuvo que poner el interior y celebrar el gol.

Con el tanto del croata acababa el choque y terminó el Barça volcado en la portería de Diego López haciendo olvidar la enorme dificultad que encontró en Cornellà-El Prat para mantener el liderato. Hasta tal punto que Luis Suárez pudo aprovechar otro regalo, en este caso de Aarón, para colocar un incomprensible 0-3.