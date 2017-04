Al Real Madrid le va la marcha

Al Real Madrid de los titulares le va la marcha. Necesita que le den un aguijonazo para enrabietarse y responder con eficacia. Ante el Valencia, resolvió una final en el alambre y ya solo le quedan cuatro en su emocionante carrera por el título. Pudo ser un partido cómodo cuando Cristiano marcó antes de la media hora, pero la relajación en el segundo acto le pudo dar un disgusto de campeonato.

Parejo igualó tras un gran lanzamiento de falta a ocho minutos de final, con tiempo para que los campeones de Europa tocasen a rebato y Marcelo resolviese con su pierna mala. Una pegada y una capacidad de respuesta únicas en situaciones límites, aunque evitables. Aunque las comparaciones siempre son odiosas, y el partido de Riazor fue diferente a todo debido a las enormes facilidades que concedió el equipo de Pepe Mel, de nuevo se observaron grandes diferencias entre el elenco titular blanco, pesadote, lento y previsible, y el suplente, rápido, versátil y chisposo. Mucho menos trabajo de las estrellas que de los jóvenes, la mayoría con sangre española y hambre de éxito.

En pleno debate sobre si a día de hoy es mejor el Real Madrid A o el B, Cristiano Ronaldo demostró lo que es, y lo que vale. Ya con 32 años y enorme desgaste en sus musculosas piernas, el portugués ya no puede marcharse en carrera de un central grandote y pesado como Mangala, pero es uno de los mejores especialistas del mundo cuando deja la banda y se coloca de ariete. Abrió el duelo tras un movimiento y definición excelentes. Anticipó el centro soberbio de Carvajal, se adelantó a Garay y la cruzó hacia abajo y al palo más alejado de Diego Alves.

En el inicio del segundo acto fue una víctima más del parapenaltis Diego Alves, que le ha detenido ya tres de cuatro, pero Cristiano fue clave. Comenzó bien el Valencia, desde luego mucho más motivado y con una actitud más profesional que en su último inicio de partido ante la Real Sociedad en Mestalla. Pudo marcar Mina en el primer minuto, pero el ex del Celta falló por dos veces. Defendió fatal el Madrid esa jugada, ya que Ramos se tragó un saque en largo de Diego Alves y el delantero visitante se quedó solo ante Keylor Navas, que salvó el primer remate y en el segundo vio cómo el balón se estrellaba en el poste.

Los de Voro no le perdieron la cara al partido tras el gol de Cristiano. La tuvo Munir poco antes del descanso, pero se mostró muy individualista y lanzó fuera. Jugaron con fuego los merengues porque no sentenciaron en el inicio de la segunda mitad. Benzema lanzó al palo tras una gran jugada y Cristiano falló ese penalti tontorrón por ligero agarrón de Parejo a Modric, que estaba de espaldas y junto a la línea de fondo. Hasta que Parejo no les castigó con un azote, no respondieron como lo hacen los campeones. El gol se festejó como medio título.