Contundente revés del Ceares

El Oviedo B se dio un festín de goles (5-0) ante un desdibujado y desmotivado Ceares, que dejó casi inédito al guardameta azul Alfonso Herrero. El conjunto gijonés, con la clasificación en el bolsillo para la próxima edición de la Copa Federación, nada se jugaba en el envite y estuvo muy relajado en El Requexón ante un filial oviedista que está terminando muy fuerte el campeonato liguero, aunque no le bastará para alcanzar los puestos del cuarteto de cabeza.

Las bajas en defensa de los azules no les mermaron para nada en el duelo de ayer, pues el Ceares, con el viento a su favor en la primera mitad, no llegó con peligro al área oviedista excepto en un disparo de Javi Gutiérrez que terminó en el lateral de la red. Los de Luis Arturo pusieron muy pronto a prueba a Nacho con un envenenado disparo que despejó el exportero oviedista. El dominio se tradujo en gol a la media hora de juego, con un preciso remate de Marcos ante el que nada pudo hacer el guardameta gijonés. Lucas amplió la ventaja del conjunto carbayón antes del descanso tras un disparo desde 35 metros a la salida de un saque de esquina.

El paso por vestuarios fruto del descanso no invirtió el guión por el que desarrolló el encuentro en la primera mitad. Los cearistas no consiguieron reaccionar y los jóvenes oviedistas acentuaron su dominio, fructificado con tres goles más. Steven firmaba el tercero tras un disparo de David Álvarez que no pudo despejar Nacho y casi a renglón seguido, con un Ceares ya entregado, Marcos lograba el cuarto.

Lo anotó tras un centrochut que, ayudado por el viento, se introdujo en la portería a cearista tras golpear en el poste. Cerró la cuenta David Álvarez tras una culminar una buena combinación de los locales, que pudieron obtener un triunfo más abultado, ya que el meta gijonés Nacho estuvo muy acertado para impedir que los remates de Lucas y David Álvarez terminasen en el fondo de la portería.

Pese al empeño de su guardameta, el Ceares no pudo evitar la goleada y estuvo muy lejos de parecerse al equipo que logró empatar en La Cruz ante el segundo clasificado. En El Requexón ofreció una pobre imagen, especialmente en el aspecto atacante, aunque también en el defensivo, ya que acumuló errores que hicieron que el marcador fuese tan contundente.