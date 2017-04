Parreño se estrena con derrota ante el Condal

El Avilés sufrió un duro correctivo en el estreno en su banquillo de Paco Parreño, que vio a su equipo caer (1-3) ante el Condal y ceder la segunda plaza de la clasificación al Tuilla. En su peor partido de las dos últimas temporadas, los blanquiazules fueron una presa fácil para un conjunto noreñense mucho más intenso en el campo y con un Fassani que sembraba el pánico.

Rebasada la media hora, el ariete dio el primer golpe marcando el 0-1 tras un pase de Javi Álvarez que mejoró con una perfecta definición. Tras el descanso el panorama no mejoró para los locales pese al doble cambio de Parreño. El Condal jugaba a placer y a los 62 minutos ponía el 0-2 con un tanto de Imaz, asistido por Juanín. Recortó diferencias Bidari tras un córner, pero Imaz estableció el 1-3 definitivo en un duelo que ambiente muy cargado en la grada del Suárez Puerta. Varios miembros de la peña Galiana Xoven se situaron en el descanso tras el palco, pero Tamargo no apareció en el segundo tiempo y tras un intento de desalojo por parte de la Policía Nacional el incidente no pasó a mayores.