«O me dejáis jugar o te pincho y saco la pistola»

Corría el minuto 65 de juego cuando un inviduo se acercó al linier. «O me dejáis jugar o te pincho». El auxiliar levantó el banderín, avisó al árbitro y el partido de Regional entre el Marianistas y el Zaramaga del miércoles se interrumpió. Un episodio surrealista que continuó con el joven ya en pleno césped, pidiendo a gritos participar en el partido mientras los futbolistas de ambos equipos y los colegiados, incrédulos y asustados en principio, trataban de disuadirle. No lo consiguieron y el espontáneo continuó a lo suyo, hasta que los responsables del campo acudieron a la Policía para tratar de restablecer el orden.

Es más o menos la extraña película que se vivió durante cerca de media hora, el tiempo que costó reanudar el partido. José Manuel Lamas, presidente del Zaramaga, lo presenció a pocos metros. «El árbitro corría al principio y luego los jugadores trataban de convencerlo. Algunos estaban ya muy enfadados. Pero decía: 'que quiero jugar, que quiero jugar, que saco la pistola'».

Ajeno a ambos clubes

Aunque el Marianistas actuaba como equipo local, el partido se disputó en el campo del Zaramaga y no en Betoño, donde juega el conjunto colegial como local. El incidente, según se desprende del acta arbitral, poco tuvo que ver con el partido. Fuentes federativas explicaron que el colegiado precisó que se trataba de alguien que «pasaba por allí»y le dio por entrar al césped. «Parece que era alguien ajeno a los dos clubes, que lo mismo se metía con el colegiado que con los jugadores de ambos equipos», explicaron en la Alavesa.

El presidente del Zaramaga matiza que se trataba de un individuo «al que no conocíamos de nada por el barrio» y cuyos gritos y gestos dejaban claro que algo no cuadraba. «Estaba ido, no sé si borracho o drogado. Tendría unos 30 años y era fuerte. No había manera de sujetarlo».

Lamas explica que trató de contenerlo la Policía Municipal, la primera en llegar hasta el campo municipal. «Eran cuatro y lo esposaron. Pero incluso así consiguió escaparse y volver a correr por el campo. Hasta se puso en una valla alta y pensamos que podía ocurrir cualquier cosa. Le dieron alguna descarga eléctrica, pero ni lo notaba». El departamento vasco de Seguridad precisó que después dos agentes de la Ertzaintza lograron detenerle. También que se resistió de forma violenta y uno de los policías sufrió heridas en una mano y otro en una pierna a consecuencia de «las fuertes patadas» que recibió.

El joven, que no pudo cumplir con su propósito de participar en el partido, acabó detenido. Y el juego se reanudó finalmente para sellar el vistoso empate a cuatro entre Marianistas y Zaramaga.