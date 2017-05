El Lealtad despide el curso en Les Caleyes ante el Somozas

Les Caleyes acoge este mediodía (12 horas) el último partido de la temporada del Lealtad como local. El cuadro maliayés, informa Guillermo B., recibe al colista Somozas, ya descendido a Tercera. El conjunto negrillo necesita un punto más para amarrar la permanencia, aunque tenga la salvación virtualmente en la mano. Será la tercera visita del Somozas al campo maliayo. Una victoria y un empate es su balance hasta ahora. Roberto Aguirre repite la convocatoria del pasado domingo. Álex Blanco entra en la lista pero todo apunta a que no participará en el encuentro, ya que arrastra molestias en un tobillo. El técnico no podrá contar con los lesionados Agus Porto, Mendi, Juan Cueto e Iván Garrido. El once más probable que pondrá en liza Aguirre será el formado por Javi Porrón; Keko, Omar Hernández, Alberto González, Álex Belda, Adrián Llano, Álvaro Muñiz, Jandrín, Yosu, Robert y David Grande.