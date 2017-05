La nueva vida de Rogelio Lamar

En octubre de 1994, Rogelio Lamar (Gijón, 1972) recibió en Mareo un paquete que aún guarda en su domicilio como si se tratara de un tesoro. Dos días antes había alcanzado por fin su sueño de jugar en Primera División con el Sporting. Y lo había hecho además como titular en un partido contra el Real Madrid que los rojiblancos ganaron por un gol a cero. La sorpresa para él al entrar en el vestuario fue mayúscula.

«En la casilla que teníamos cada uno para el correo me encontré una cinta de VHS con la grabación del encuentro. La enviaba el director de Deportes de Canal Plus con una dedicatoria en la que me felicitaba por el debut. Esas cosas no se olvidan», señala el exfutbolista del conjunto sportinguista, que desde hace cinco años regenta en el centro comercial de El Entrego una tienda de deportes llamada ‘Twinner Lamar Sport’.

Rogelio, lateral izquierdo de perfil más bien defensivo, llegó al primer equipo del Sporting tras una larguísima trayectoria en las categorías inferiores del club. «Empecé jugando en el Colegio Jovellanos y con ocho o nueve años me ficharon para el benjamín de Uribe. Entrenábamos en la Laboral porque en Mareo no existía aún la pista de fútbol-sala» recuerda. De aquella época, más allá de éxitos y disgustos deportivos, se queda con la cantidad de amigos que hizo: «Eso es la parte guapa del fútbol. Tomás, Ramón, Caco Morán, Iván Iglesias, Juanele… Son gente que me llevo para toda la vida». Aún hoy quedan un par de veces al año para cenar o jugar a la pocha, una de las especialidades del grupo.

Sí que le quedó a Rogelio la espina de no haber tenido continuidad en el primer equipo del Sporting pese a su buen debut en la élite. El gijonés disputó doce partidos en la temporada 1994-1995 y solo uno en la posterior. «Nos pasó a unos cuantos. Tuvimos mala suerte porque nos tocó vivir una época en la que hubo una limpieza muy grande y el equipo pasó de la UEFA a jugar la promoción por no bajar a Segunda», señala el exjugador del Sporting, que no entiende por qué cambió tanto la filosofía en el club: «Éramos uno de los equipos más jóvenes de Primera. Los veteranos eran jugadores como Pablo, Tomás y Ablanedo. En la quinta de Luis Enrique o Abelardo, por ejemplo, los que debutaban lo hacían con gente curtida como Joaquín, Luis Sierra o Jiménez. A día de hoy no sabemos a que se debió».

El exfutbolista, a la derecha, junto al también rojiblanco Cotelo. / E. C.

Otro giro en la política del club, con apuesta por jugadores veteranos, envió a Rogelio como cedido al Levante en el verano 1996. El gijonés nunca más volvió a Mareo y tuvo que buscarse la vida por equipos como el Marino de Luanco, el Moralo cacereño, el Pájara Playas y el Ribadesella.

Con treinta años dejó el fútbol para comenzar a trabajar en Hiasa, aunque un par de temporadas después descolgó las botas para jugar en el Ceares. «Luego pasé al mundo comercial de suelos y pavimentos. Estuve tres años como comercial de productos de peluquería y más tarde entré en el mundo del deporte, que era lo que de verdad me gustaba y de lo que entiendo. Empecé como empleado en varias tiendas y ahora estoy como dueño», explica Rogelio.

Futuro como entrenador

En su faceta como empresario, una aventura que comenzó en 2012, Rogelio reconoce sentirse feliz, pese a las dificultades que encuentra en el día a día un pequeño comercio como el suyo: «Es duro porque llevas las preocupaciones para casa. La verdad que la opción de quedarme con la tienda surgió un poco de rebote, pero merece la pena. Sigo viviendo en Gijón y hay que tirar de ella como sea».

Hasta hace unas semanas, Rogelio ejercía como segundo entrenador de Rubén Blaya en el Femiastur avilesino. «Nunca había tenido la ocasión de ver el fútbol desde la parte técnica. El club nos trató muy bien y las chicas hicieron un gran esfuerzo para salvar la categoría con pocos recursos», explica. La experiencia resultó tan gratificante que el exjugador del Sporting se animó a sacarse el primer nivel del título de entrenador. El trabajo en la tienda le consume la mayor parte de las horas del día, pero no descarta en absoluto coger las riendas de algún equipo en un futuro próximo.