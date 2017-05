A las puertas de Tercera

«La semana se está haciendo más larga de lo normal», reconoce Viti Amaro, entrenador del Gijón Industrial. Tanto el equipo fabril como el otro representante gijonés en Regional Preferente, el TSK Roces, cuentan las horas que faltan para su partido más importante de la temporada, en el que ambos pueden certificar su regreso a Tercera División apenas un año después de perder la categoría.

El TSK Roces lidera la clasificación en Preferente con cuatro puntos de ventaja sobre el tercer clasificado. Una victoria el domingo en su visita al Turón sería suficiente para lograr el objetivo. «El equipo ahora está muy bien. De las últimas siete jornadas llevamos seis ganados y uno empatado», explica Florín, técnico de los gijoneses, quien realza el trabajo realizado por sus futbolistas en una temporada complicada tras el descenso anterior: «El club estaba descapitalizado. Tuvimos que hacer una plantilla 100% nueva, con la dificultar que eso conlleva para intentar un ascenso a Tercera. La ilusión es total».

Florín reconoce que en el TSK Roces «el concepto euforia no existe», por lo que no teme que sus jugadores se vean afectados puedan acusar cierto exceso de confianza antes de la trascendental cita en Turón. «Todo lo contrario. El otro día, por ejemplo, en el partido contra el Madalena de Morcín, creo que estuvimos un poco más imprecisos de lo normal por el exceso de responsabilidad», afirma el técnico, consciente de que su equipo no debe «vender la piel del oso antes de cazarlo»: «Nosotros vamos pasito a pasito sin hacer ruido. Nadie se ha fijado en nosotros. En esta categoría puedes perder en cualquier campo».

Las sensaciones de Florín coinciden en muchos aspectos con las de su homólogo en el banquillo del Gijón Industrial, Viti Amaro, satisfecho porque su equipo «transmite mucha ilusión por el partido del domingo en todos los entrenamientos». Los fabriles recibirán en Santa Cruz al Muros Balompié y contarán a buen seguro con el apoyo de su afición. En ese sentido, la directiva del club ha declarado el encuentro como día del acompañante, con dos entradas al precio de cinco euros.

Una opción para crecer

En la plantilla del Gijón Industrial hay futbolistas con enorme experiencia, como es el caso de Dani Borreguero, un aspecto que Amaro considera muy importante para preparar el partido del domingo. «Tenemos suerte de que en la plantilla hay esa mezcla de veteranos con jóvenes muy maduros. No fuimos tremendistas cuando estuvimos siete partidos sin ganar y ahora puedo asegurar que no hay ninguna clase de euforia», explica el entrenador del Gijón Industrial.

Viti Amaro ya vivió un ascenso a Tercera en Santa Cruz hace unos años. «Me quedó aquel recuerdo. El campo estaba lleno y espero que este fin de semana se repita esa imagen. El grupo lo merece», asegura el técnico, consciente de que el salto de categoría puede sentar las bases para el crecimiento del Gijón Industrial: «El descenso de la temporada pasada fue un palo para todos y una forma de ver que debíamos madurar desde la tranquilidad, con pasos cortos y firmes. Creo que por ahí van los tiros con la gente nueva que se ha incorporado al club». Viti nota que en la entidad «ha cambiado la filosofía y está más cerca del barrio» de un tiempo a esta parte.

En caso de que ni los de Florín ni los de Viti consigan la victoria el domingo, ambos tendrán otra bala más para asegurar el ascenso en la última jornada, en la que se enfrentarán entre sí en el campo de Covadonga. En función de los resultados del resto de rivales que pelean por el ascenso, el derbi gijonés puede ser el colofón a la temporada soñada tanto para el TSK Roces como para el Gijón Industrial.