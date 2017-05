El Caudal hace los deberes en el Hermanos Antuña

El Caudal seguirá una campaña más en Segunda División B después de imponerse en el último partido de Liga al Pontevedra (2-1). No obstante, los gallegos, pese a llegar a Mieres con la clasificación para los 'play off' de ascenso ya en su bolsillo desde la pasada jornada, salieron a disputar el encuentro y no le pusieron fáciles las cosas a los asturianos.

Los jugadores de Iván Ania salieron muy fuertes de inicio y, a los seis minutos de juego, llegó el primer aviso. Iván metió un centro al corazón del área, donde apareció Javi Sánchez, quien conectó de primeras para obligar a Santi Cañedo a realizar una intervención de mérito. La segunda no se hizo esperar. En este caso, el peligro llegó por la izquierda con un balón de Annunziata que cabeceó nuevamente Javi Sánchez. Y Félix Quero lo intentó con un chut desde el vértice izquierdo de la portería visitante que acabó en las manos de Santi Canedo.

Pocos minutos después, los jugadores locales pidieron penalti por una mano de Portela dentro del área. Las ocasiones blanquinegros se sucedían y un potente disparo de Jaime desde 29 metros a punto estuvo de colarse en la meta del Pontevedra.

Poco antes de cumplirse la media hora de juego, tras una larga jugada de los locales, el balón acabó en la banda derecha. Quero levantó la cabeza y le puso un balón en franquicia para que Javi Sánchez cabecease el 1-0.

Tras el gol caudalista, en la segunda ocasión del Pontevedra, Eneko le arrebató el cuero a Colo, el balón le llego a Iker Alegre, que aprovechó una indecisión del portero alemán en su salida para batirlo de disparo cruzado y establecer la igualdad.

Tras el paso por los vestuarios, se pidió penalti por una clara mano de Kevin dentro del área y, a continuación, por otra de un defensa visitante.

Cumplido el primer cuarto de hora del segundo acto, Quero recogió un balón en la frontal para conectar un potente disparo y alojar el esférico en el fondo de la red de Santi Canedo y poner el 2-1 en lo alto del marcador.

En el tiempo añadido, Ania fue expulsado por protestar y ya no hubo tiempo para más.