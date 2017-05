El Coruxo se despidió de la temporada con una victoria ante un Lealtad que tenía mínimas posibilidades de clasificarse para la Copa del Rey, que no sirvió de suficiente acicate y que ayer las agotó con una justa derrota. Ayer el conjunto entrenado por Rafa Sáez demostró que le tiene cogida la medida. No obstante, el Coruxo, con los deberes hechos, no quiso relajarse y los tantos de Alberto García desde el punto de penalti y Alberto en propia puerta certificaron el 2-0 final.