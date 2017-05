El Oviedo Moderno lo deja para Canarias

El Oviedo Moderno no pudo pasar del empate ante el Femarguín canario (1-1) en el partido de ida del 'play off' de ascenso a Primera División. El 'once' carbayón se vació. A pesar de ello, y del gran nivel competitivo de las jugadoras, el conjunto que vistió ayer de azul no pasó del empate.

El equipo canario, bien plantado sobre el terreno de juego, disputó la posesión al conjunto ovetense, que no logró tener la pelota como lo hizo durante la fase regular.

En la reanudación, Laurina hizo vibrar al municipal ovetense tras adelantar en el marcador a las carbayonas. La futbolista luanquina entró por la derecha y mandó sin piedad el balón al fondo de la red. En dicho momento, el Oviedo Moderno se volcó sobre la portería canaria buscando aumentar un resultado que le diera tranquilidad para el choque vuelta. El Fermarguín lejos de bajar los brazos siguió intentándolo una y otra vez.

Jarro de agua fría

Pero Patri, a siete minutos para el final, consiguió el empate con un disparo cruzado. El gol fue un jarro de agua fría para las jugadoras carbayonas que bajaron el ritmo. Además, el marcador ya no se movió.

El Oviedo Moderno buscará la remontada el próximo domingo Gran Canaria. Para ello necesitará ganar o empatar el encuentro a más de dos goles. La lucha, el coraje, la constancia y la pasión de la jugadoras sobre el terreno de juego invitan a pensar que la remontada es posible.