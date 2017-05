El Roces y el 'Indus' están de vuelta

Celebración por todo lo alto al término de los respectivos encuentros de los dos representantes gijoneses de regional preferente: el TSK Roces y el Gijón Industrial, que lograron en la penúltima jornada del campeonato certificar de forma matemática el ascenso a Tercera División.

El equipo que entrena Florín lo hizo superando a domicilio a un Turón inmerso aún en la lucha por la salvación gracias a un solitario gol de Jimmy en la segunda mitad.

El TSK Roces logró ponerse al frente de la tabla gracias a su regularidad en la última fase de la Liga, pero tuvo que afrontar un encuentro complicado. Los turoneses, necesitados de puntos, no le pusieron las cosas fáciles y buscaron la portería defendida por Dani Díaz en dos remates desde fuera del área de Terraza. No obstante, la cautela fue la tónica dominante en ambas formaciones y no se generaron ocasiones claras de gol.

Siguió la misma tónica tras el descanso. Parecía que los dos conjuntos daban por bueno el empate, primando las precauciones defensivas. No obstante, en el minuto 77, tras un saque de banda y un error de Chusga al intentar despejar el esférico, este llegó a Jimmy, quien, a puerta vacía y de cabeza, estableció el que sería 0-1 definitivo.

El Turón estiró sus líneas en busca del empate, pero se estrelló contra la sólida defensa gijonesa, que no dio ninguna opción hasta el final.

Por su parte, el Gijón Industrial resolvió su encuentro con una contundente goleada ante un Muros que aún acudía al Santa Cruz con opciones matemáticas de salvación, aunque tras la derrota ya consumó el descenso a primera regional.

El 'Indus' jugó uno de sus mejores encuentros de la temporada y, tras inaugurar Jorge el marcador con un lanzamiento de falta, el veterano Carlos Pajín dio muestras de su olfato goleador y dejó el partido sentenciado con dos goles antes del descanso y otro en la segunda mitad. Pachi cerraba el marcador y con el 5-0 se llegó al final, lo que desató el júbilo de los espectadores que abarrotaron el campo fabril.