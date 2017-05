Un solitario gol de Arturo sella la derrota del Ceares en San José

El Ceares despidió la temporada con una derrota ante el Llanes en San José. Un solitario gol del juvenil Arturo en la recta final del choque dio el triunfo al conjunto dirigido por Manolo Simón, que gracias a los tres puntos cosechados ayer cierran el campeonato liguero en el ecuador de la tabla.

Los gijoneses, que contaban con varias bajas, no pudieron rubricar con un triunfo que se les resistió en el tramo final de una temporada y se fueron de vacío del césped de San José. A pesar de la derrota, el conjunto dirigido por Tino del Corzo, que volverá a disputar el próximo curso la Copa Federación, no perdió la novena plaza, ya que el Colunga, su perseguidor, no sumó en su visita al Suárez Puerta.