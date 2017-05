El Miranda se complica el ascenso

El Miranda se dejó prácticamente la totalidad de sus opciones de ser campeón y, por tanto, ascender de manera directa a Primera Regional -deberán jugar salvo milagro el 'play off'-, al ser remontado en el penúltimo partido de liga en Las Torres frente al Pillarno (3-2), en un duelo de rivalidad comarcal.

Comenzó mejor el partido para los avilesinos, que se llegaron a colocar 0-2 en el marcador en la primera parte. Los veteranos delanteros locales Kiko y Jairo Arias aprovecharon dos descuidos de la defensa castrillonense y consiguieron así una ventaja notable para los suyos, que acariciaban el título. Sin embargo, al poco de iniciarse la segunda mitad, Adri recortaría distancias para el Pillarno en un barullo a la salida de un córner.

El Miranda estuvo en este segundo período irreconocible. Los de José Antonio Sánchez no fueron capaces, con todo a favor, de hacer frente a los locales, que igualarían por medio de Diegón. En los últimos minutos, Joselu, tras un gran recorte, haría el definitivo 3-2 ante la incredulidad visitante, pues no sentó bien que sus vecinos, que no se jugaban nada, obrasen tal remontada.

