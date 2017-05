El Barça sueña con una carambola en un ambiente festivo

El 25 aniversario de la primera Copa de Europa conquistada en Wembley en 1992, el último partido en el Camp Nou de Luis Enrique como entrenador y la posibilidad de ganar la Liga si la victoria ante el Eibar coincide con la derrota del Real Madrid en Málaga. Indudablemente, la pelea por el título es lo más importante, pero después de celebrar seis de los últimos ocho campeonatos de la regularidad, u ocho de los últimos doce, parece que la exigente afición azulgrana está preparada para aceptar con deportividad que no se repitan las carambolas de los alirones en la última jornada del 'Dream Team' de Johan Cruyff en 1992, 1993 y 1994.

BARCELONA-EIBAR Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi, Luis Suárez y Neymar. Eibar: Riesgo, Capa, Gálvez, Lejeune, Juncà, Escalante, David García, Pedro León, Adrián González, Inui y Kike García. Árbitro: Hernández Hernández (Canario). Estadio y horario: Camp Nou. 20:00 h. (beIN).

Aunque no se renuncia al sueño y se estará pendiente de lo que ocurra en La Rosaleda, hay ganas de despedir al técnico asturiano con cariño y de recordar el gol de Koeman de hace 25 años. Y quedará la final de Copa ante el Alavés en el Vicente Calderón el próximo sábado. La respuesta del Camp Nou ya fue admirable mientras se consumaba el KO en cuartos de final de la Liga de Campeones y, siempre que se complete un buen partido ante el Eibar, se percibe un ánimo positivo para despedir la temporada 2016-17 del estadio azulgrana.

«No depender de nosotros es no haber estado a la altura. La línea que separa el éxito del fracaso es muy pequeña», admite Luis Enrique, quien, ante todo, exige concentrarse en ganar al Eibar: «Sabemos que el Eibar nos va a crear problemas. Sí se juega cosas, como firmar la mejor la temporada de su historia y acabar octavo. Lo único que depende de nosotros es ganar nuestro partido y en eso hay que centrarse», reconoció el técnico azulgrana.

Preguntado por el papel de un madridista como Míchel, entrenador del Málaga y, en cierta forma, juez de la Liga, afirmó: «De la profesionalidad de los entrenadores y jugadores me fío al cien por cien hasta que no se demuestre lo contrario. De los de Primera, Segunda, Tercera... Hay que dejar hacer a la gente su trabajo». Y de su despedida personal de una afición que le adora explicó con emoción: «Sabía que el viaje me iba a parecer corto estuviera uno, tres o 25 años, por la intensidad con la que lo vivo. Estoy orgulloso de haber aportado mi trabajo y formado parte de la historia de este club y le estoy muy agradecido al Barça por estos 14 años que me han permitido estar en el primer equipo, ocho como jugador, tres como entrenador del filial y tres en el primer equipo. He sido un privilegiado. Y no me voy. Es un hasta pronto. A partir de ahora ocuparé mi localidad en la grada como socio con todos los culés». Ante el Eibar podrá jugar Piqué tras su virus que le obligó a ser hospitalizado e incluso a perderse la visita a Las Palmas, pero quizás no llegue Mascherano, que ya no jugó en la isla grancanaria por molestias musculares en el calentamiento. Son baja los lesionados Rafinha, Aleix Vidal y Mathieu. Reaparece Sergi Roberto tras su sanción, pero también dice adiós al curso, como Luis Suárez, pues no podrán jugar la final de Copa por su expulsión en la vuelta de la semifinal.

El otro aliciente es celebrar el Pichichi de Leo Messi, garantizado con sus 35 goles, y asegurar la Bota de Oro ante sus rivales europeos. También hay ganas de disfrutar con el fútbol de Neymar, que ha maravillado en los dos últimos partidos ante Villarreal y Las Palmas.

Por parte del Eibar, una vez sin opciones de entrar en la Europa League, José Luis Mendilibar y sus jugadores quieren cerrar la temporada en la mejor clasificación posible (el reparto de los ingresos televisivos lo premia) y con un buen sabor de boca ante un Barça que en la temporada 2014-15 les mandó a Segunda de forma indirecta con un inesperado empate 2-2 ante el Deportivo en el Camp Nou cuando ya no se jugaba nada. «Aquello pasó hace tiempo, y aunque dio que pensar, está olvidado», ha comentado Mendilibar estos días, avisando: «Vamos al Camp Nou a intentar sacar algo positivo».