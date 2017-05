La cuenca marca el inicio del camino hacia el ascenso

Territorio luchador por antonomasia en el Norte de España, la cuenca se prepara para albergar el inicio de la batalla por el ascenso a Segunda B. Tuilla y Langreo pretenden dar hoy en sus respectivos feudos el primer golpe para acercarse a la categoría de plata del fútbol español.

EL CALENDARIO Tuilla-San Fernando. 12 horas, El Candín. Cristo Atlético-Avilés. 17.30 horas, La Balastera. Langreo-Almería B. Ganzábal, 18 horas

El primero en abrir fuego será el conjunto arlequinado, que esta mañana (12 horas) recibe al San Fernando en su fortaleza de El Candín con la ilusión de dar continuidad a su excelente segunda vuelta de campeonato liguero. «Ya logramos la puntuación más alta de la historia del club, ahora queremos ser el primero que pasa una eliminatoria», expresó en referencia a doble duelo con el conjunto canario Chuchi Collado, entrenador del Tuilla.

El club 'dinamitero', que ya reforzó su plantilla en el tramo final del campeonato liguero con la llegada del zaguero Marcos, ha movido ficha en el mercado y ha cerrado la incorporación del atacante Pablo Sánchez, autor de quince goles en un Lenense que cerró la temporada en el penúltimo lugar de la clasificación. Pese a ceder al segundo puesto en la última jornada en Mareo, los arlequinados confían en su buen rendimiento en sus duelos ante los rivales de la parte alta de la tabla para obtener un buen resultado ante un equipo aguerrido, alejado de la indolencia que acompaña al fútbol canario.

Al empuje de la juventud y su ambición por labrarse un porvenir en el fútbol profesional de los jugadores del Almería B tendrá que enfrentarse esta tarde (18 horas) el Langreo, que conoce bien las dificultades que entraña un 'play off' de ascenso tras quedarse a las puertas de Segunda B la pasada campaña ante el Haro Deportivo. «Queremos cumplir ese sueño. Estamos muy animados, ya que somos un equipo fuerte en nuestro campo y solo pensamos en este primer partido, en el que esperamos sacar un buen resultado para la vuelta», expresó el entrenador azulgrana Hernán Pérez, que citó a todos sus jugadores para el choque de esta tarde en Ganzábal.

«Quiero tenerlos a todos motivados y centrados, que no sepan quienes van a jugar», indicó el ovetense tras dirigir ayer el último entrenamiento. El técnico considera clave mantener la portería a cero ante «un equipo muy joven» que trata de nutrir al primer equipo. «Hoy (por ayer) se llevaron a Mallorca a Gaspar y varios de esta plantilla del filial ya debutaron en Copa del Rey y Liga con el primer equipo», recordó sobre un filial que militó las últimas temporadas en Segunda B y cuenta con experiencia a pesar de la juventud de su plantilla.

El Avilés, a domicilio

El único de los cuatro equipos asturianos en lucha por alcanzar la Segunda B que iniciará el 'play off' como visitante es el Avilés. El conjunto blanquiazul se enfrenta esta tarde (17.30 horas) al Cristo Atlético en La Balastera, en una eliminatoria con semejanzas respecto a las últimas disputadas, contra el Lagun Onak de Azpeitia y el Coria del Río de Sevilla. En ambas, como la actual, se jugó la ida a domicilio y la vuelta, con el batacazo de la eliminación, en el Suárez Puerta.

La premisa de este partido para el Avilés pasa por evitar daños en su portería, pero también por marcar, algo que no consiguió en las anteriores confrontaciones. No encajar es la prioridad palentina. Los dos equipos ultimaron ayer sus planes con dos sesiones matinales para definir los planes que se han trabajado durante la semana. La convocatoria es muy reveladora con algunos descartes sorpresa y convocados no previstos. Bidari García pasa de titular a descartado, rol que mantiene Yago Vázquez y al que se une con cierta sorpresa Sergio Ríos, con la vuelta de Diego Nuño.