Mareo reta a La Masía por una plaza en cuartos de final

El Sporting juvenil cuenta las horas para su compromiso de vuelta de la Copa del Rey juvenil ante su homólogo del Barcelona. Y lo hace no solo con el valioso empate cosechado en el partido de ida en la Ciudad Deportiva Joan Gamper (1-1), sino también con ilusión y una dosis de optimismo que, unidos al apoyo de la grada del campo número 1 de Mareo, les empujará camino de los cuartos de final de la competición.

El conjunto que dirige Isma Piñera tiene una cita esta tarde (17 horas) ante una de las canteras punteras del fútbol español, la de La Masía, para seguir adelante en la competición copera. Los jugadores rojiblancos afrontan el duelo con la ventaja que da el gol de Isma Aizpiri y la obligación de marcar con la que acuden los jugadores del técnico Gabri, que no atraviesan por su mejor momento deportivo tras encadenar dos traspiés consecutivos: se quedaron a las puertas de optar a su segundo título de la UEFA Youth League tras caer ante el Salzburgo por 1-2 en las semifinales, y fueron eliminados en cuartos de final de la Copa de Campeones por el Málaga del exoviedista Dely Valdés.

El técnico rojiblanco, aunque afronta el encuentro ante el Barcelona con el grupo base con el que ha contado durante la temporada, sí presentará novedades sobre el césped de Mareo. Isma Piñera, en esta ocasión, no podrá contar esta semana con Nacho Méndez, refuerzo de lujo la semana pasada, pero que este mediodía estará en el once inicial que presentará el técnico del Sporting B, José Alberto López, para enfrentarse al Olot en los 'play off' de ascenso a Segunda División B.

El caso contrario es el del jugador del filial Pelayo. Convocado por José Alberto López, probablemente no goce de minutos esta mañana, por lo que, de confirmarse, pasaría a jugar con la elástica del juvenil y reforzar a los rojiblancos ante el Barcelona.

Nacho Méndez no será la única baja del Sporting juvenil. A la ausencia del centrocampista Réhber por lesión se sumó en los últimos días también la del lateral izquierdo Alberto Espeso, por idéntico motivo.

El Sporting juvenil sabe de sus armas para que su rival de este mediodía lo pase mal: solidaridad, compromiso y trabajo defensivo, rápidas contras por las bandas en los pies de Bertín y David, y el acierto de Joel Sanabria como referente en la punta.