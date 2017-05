Iván Ania no seguirá al frente del Caudal

Iván Ania no continuará al frente del Caudal, según informa Álvaro Fernández. Las negociaciones mantenidas en los últimos días entre el club y el técnico ovetense no han llegado a buen puerto por lo que ambas partes seguirán a partir de este momento caminos diferentes. Tras lograr el pasado domingo, en la última jornada de liga, la ansiada permanencia en la categoría, las dos partes habían mostrado su intención de llegar a un entendimiento. Sin embargo, una semana después de las manifestaciones de ambas partees, las cosas han dado un giro de ciento ochenta grados. El ya ex técnico ofrecerá este mediodía en el Calatrava, en Oviedo, una rueda de prensa en la que explicará los pormenores de su salida del Caudal Deportivo.