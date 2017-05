El Miranda se jugará ante el Castros el ascenso a Primera

No hubo sorpresa y el Miranda tendrá que disputar el 'play off' de ascenso para jugar la próxima temporada en Primera Regional. Además de ganar su partido ante el Rayo Villalegre, el conjunto avilesino necesitaba que el Treviense perdiese en casa del Barcia y no ocurrió.

Así pues, el 11-0 endosado al conjunto de José Corsino en el derbi local fue un tanto estéril, y los de José Antonio Sánchez deberán eliminar al Castros, curiosamente equipo perteneciente también al grupo 3 de Segunda Regional, para certificar un ascenso que se les escapó de forma directa por muy poco.

El choque del domingo en Santo Domingo no tuvo mucha historia. Con menos intensidad de lo habitual, ambos equipos saltaron al terreno de juego con el objetivo de tener el balón y disfrutar del último encuentro de la temporada regular.

El Miranda tardó 21 minutos en inaugurar el marcador, algo que consguió Juampi. A partir de ahí, los locales fueron de menos a más y firmaron una goleada que tampoco reflejó a las claras lo ocurrido en el campo, pues el Rayo, con un solo cambio, acusó calor y cansancio.

El conjunto avilesino se medirá este fin de semana al Castros en Coaña en la ida del 'play off' de ascenso a Primera Regional. La vuelta, tendrá lugar la próxima semana en Santo Domingo. Las otras dos eliminatorias las disputarán Deportiva Piloñesa y Rosa; y Ujo y Unión Astur. En el grupo 3, equipos como el Puerto de Vega o el Navia se quedaron finalmente sin el premio del 'play off'. El Miranda se dejó el título ante sus vecinos del Pillarno en un duelo muy extraño.