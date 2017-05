«El presidente me exigía para renovar prescindir de mi segundo entrenador»

Los caminos de Iván Ania y el Caudal Deportivo se han separado definitivamente. Ambas partes estaban interesadas en renovar su vinculación una temporada más, pero una discrepancia en la confección del cuerpo técnico que acompaña al técnico ovetense acabó dilapidando las negociaciones.

«Mi intención era seguir y la del club que yo continuase, aunque querían que un miembro de mi cuerpo técnico no siguiese», explicó el propio entrenador en alusión a Mario Prieto, su técnico auxiliar. Todos mis ayudantes son indispensables para mí. Este año fue muy duro y necesité de todos. Si ellos no hubiesen estado a mi lado, no sé si hubiese aguantado toda la temporada», señaló Ania al tiempo que añadió: «Para mí es fundamental tener gente de confianza a mi lado».

Ania se mostró dolido porque cree que se podía haber solucionado, «pero por ahí no podía pasar». Hacia varios años, rememoró, ya vivió una situación «muy parecida» cuando el Caudal se puso en contacto con él tras la salida de Paco Fernández al Racing.

Pese a todo, el ya ex preparador caudalista quiso agradecer al presidente Roberto Ardura la oportunidad. «Siempre me sentí querido en Mieres. Estoy muy agradecido de haber estado allí dos temporadas. La entidad está por encima de todo. El Caudal, para mí es un club grande», indicó.

Sobre su futuro, Iván Ania tiene claro que «quiero entrenar. Escucharé ofertas y haber que sucede», advirtió sin renunciar a salir de Asturias. «Tengo claro que sí quiero ser entrenador tengo que dar el paso. En Asturias solo hay dos equipos en Segunda B, aunque ojalá haya más», deslizó.

Mientras tanto la entidad mierense que encabeza Roberto Ardura ya se ha puesto manos a la obra en la búsqueda de un nuevo inquilino para el banquillo del Hermanos Antuña. En la tarde de ayer la directiva blanquinegra mantuvo una reunión para evaluar la situación tras la salida de Ania y para buscar una alternativa al técnico carbayón. Una de las posibilidades que está sobre la mesa es la vuelta de Paco, que se encuentra libre tras su frustrado paso por el Burgos esta campaña.