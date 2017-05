Juan Mata y Ander Herrera dedican su victoria a las víctimas del atentado

Los jugadores españoles del Manchester United Juan Mata y Ander Herrera dedicaron la victoria ante el Ajax en la final de la Europa League (2-0), que calificó de "merecida", a las víctimas del atentado de Mánchester del pasado lunes, en el que murieron 22 personas.

"Estamos muy felices. No se gana a menudo una copa de Europa. Me quiero acordar de mis ex compañeros del Athletic, que perdimos una final (en la Europa League en 2012) y fue muy doloroso, y quiero mandarles un mensaje a esos amigos", declaró ante la prensa Herrera, elegido el mejor jugador de la final. "Hemos merecido la victoria. Hemos jugado como un gran club, como un equipo grande", añadió.

"Quiero dedicarles el trofeo a las víctimas... Lo que ha ocurrido es terrible", añadió después en referencia al atentado. "Estábamos devastados, muy tristes. Lo único que podíamos hacer era ganar por ellos".

Haciendo un balance de la temporada, Herrera destacó: "No hemos acabado la liga de la mejor manera posible, pero hemos conseguido ganar tres títulos al final (Community Shield, Copa de la Liga y Europa League). Ahora podemos hablar de una temporada exitosa".

El asturiano Juan Mata se mostró también muy satisfecho con el título: "Nos han presionado pero hemos demostrado el club que somos y queríamos ganar para levantar el título y estar en la Champions. Hoy queríamos dar una alegría a Manchester y que pudieran estar un poco más felices".