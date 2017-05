Las esperanzas pasan por las remontadas

Ganar para no dar por concluida la temporada. El triunfo es el único resultado que evita un final de campaña más prematuro de lo deseado para el Langreo, el Tuilla y el Avilés, obligados a remontar la desventaja contraída el pasado domingo para continuar manteniendo vivas sus esperanzas de seguir en la senda de la lucha por el ascenso.

EL CALENDARIO Almería B-Langreo. Estadio Juegos del Mediterráneo, 12 horas. San Fernando-Tuilla. Ciudad Deportiva Maspalomas, 12 horas. Avilés-Cristo Atlético. Suárez Puerta, 18 horas.

El conjunto dirigido por Hernán Pérez no quiere que los 990 kilómetros que separan Langreo de Almería sean una excusa y por eso dividió el desplazamiento en dos. Partió en la tarde del viernes y entrenó en la mañana de ayer en la localidad de Agua Dulce, desde la que se desplazará hoy hasta el escenario del choque para enfrentarse al filial del club andaluz (12 horas).

Con esta preparación afrontará el Langreo una eliminatoria que tiene en desventaja tras el triunfo almeriense en Ganzábal (0-1). La plantilla azulgrana, así como su cuerpo técnico confían en darle la vuelta a la eliminatoria, especialmente por la superioridad mostrada en el duelo de ida, en el que acusaron la falta de efectividad de cara a la portería rival.

Hernán Pérez viaja con toda la plantilla a excepción del delantero Jairo, que en la tarde del jueves sufrió una lesión de rodilla durante el entrenamiento en Mareo y por su inflamación no podrá desplazarse. Una probable alineación en Langreo sería la formada por: Adrián Torre; Pelayo, Fran No, Dani López, Álvaro Cuello; Pablo Acebal, César, Turzo, Nacho Calvillo, Omar y De La Nava. El equipo azulgrana, que ayer veló armas para el choque de este mediodía presenciando el partido de Segunda entre el Almería y el Mirandés, no estará solo en Andalucía, ya que cerca de un centenar de aficionados se han desplazado hasta allí para apoyarles.

A domicilio también se jugará sus posibilidades de alcanzar la siguiente ronda en el 'play off' de ascenso el Tuilla, que necesita superar en Maspalomas (12 horas) el 1-2 logrado por el San Fernando en El Candín. La expedición arlequinada voló el viernes desde Madrid a territorio insular y los diecisiete jugadores reclutados por Chuchi Collado se ejercitaron en las instalaciones del CD Maspalomas. El conjunto 'dinamitero', que en la idea acumuló méritos para conseguir un resultado más positivo, quiere prolongar una temporada en la que ha logrado la mejor puntuación de su historia en el campeonato liguero para seguir soñando.

El Avilés, con su afición

Todo está preparado para la remontada en Avilés. El Suárez Puerta registrará la mejor entrada de la temporada, la plantilla lleva toda la semana entrenando a muy buen ritmo y con buenas sensaciones, y tanto cuerpo técnico como directiva son optimistas de cara a que los blanquiazules volteen el 2-1 obtenido por el Cristo Atlético en Palencia. Paco Parreño, entrenador de los avilesinos, tendrá que sobreponerse a las bajas de Pablo Suárez y Marcos Torres, habituales inquilinos del costado diestro.