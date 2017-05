Paco Fernández vuelve al banquillo del Caudal

Paco Fernández regresa al Hermanos Antuña para encabezar el proyecto del Caudal Deportivo 2017-2018. El técnico ovetense, que firma por una temporada, es el elegido para suplir la vacante dejada por Iván Ania en el banquillo caudalista.

Nada más conocerse la no continuidad del ya exentrenador, la directiva mierense, encabezada por Roberto Ardura, se puso manos a la obra para buscar un sustituto y el nombre de Paco Fernández no tardó en saltar a la palestra como el principal candidato. Los principales requisitos eran que fuese asturiano y con experiencia en la categoría y, junto al de Paco, nombres como el de Josu Uribe, Javier Rozada y Roberto Aguirre -que negocia su continuidad en el Lealtad- figuraban en todas las quinielas. No obstante, la candidatura del exjugador del propio Caudal y del Real Oviedo, entre otros equipos, partía con una clara ventaja con respecto al resto.

En la mente de los aficionados aún permanecen las cuatro temporadas en las que Paco Fernández fue el inquilino del banquillo del municipal mierense. Cuatro campañas en las que el equipo logró dos ascensos a Segunda División B y un cuarto puesto en la categoría de bronce en la temporada 2012-2013. Unos números que dieron al conjunto blanquinegro la posibilidad de disputar la fase de ascenso a Segunda División.

En dichos 'play off', los hombres de Paco dejaron apeado en la primera ronda al Cartagena y estuvieron a punto de hacer lo propio con L'Hospitalet en las semifinales. Sin duda, la mejor clasificación en la época más reciente de un club que está a punto de cumplir cien años de historia.

El buen hacer del equipo asturiano aquella campaña hizo que muchos clubes tornaran sus ojos hacia Mieres. Paco, y todo su cuerpo técnico, fichó por el Racing de Santander, equipo con el que logró el ascenso a Segunda División. En la categoría de plata, después de cuatro derrotas consecutivas, la directiva racinguista decidió destituirlo en la jornada vigesimoséptima. Fue sustituido en el cargo por el ex jugador racinguista Javi Pinillos. Además, en el conjunto santanderino hizo historia junto a sus jugadores al protagonizar un plante en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en señal de protesta por el impago reiterado de sus nóminas.

Tras un año lejos de los banquillos, en el verano de 2016 recibió la llamada del Burgos. Pero un mal comienzo de temporada y la eliminación copera en la primera ronda -precisamente a manos del Caudal- hicieron que la aventura burgalesa no fructificase. Antes de su llegada al Caudal en 2009, Paco Fernández había dirigido a conjuntos como el Real Avilés, el Unión Popular de Langreo y el Lealtad de Villaviciosa.