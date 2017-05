El filial rojiblanco se verá las caras con el Almería B

El sorteo para los enfrentamientos de la segunda fase de eliminatorias de ascenso a la división de bronce deparó que el Sporting B se vaya a enfrentar al verdugo del Langreo. El Almería B es el rival a batir para los pupilos de José Alberto después de que el cuadro gijonés no lograra remontar su eliminatoria con el Olot en Cataluña. «Es un rival joven en el que tan solo dos jugadores superan los 23 años», subraya el preparador asturiano que ayer por la tarde, en cuanto se enteró del emparejamiento, comenzó a preparar con su cuerpo técnico el choque del domingo a las 12 horas en el estadio Juegos del Mediterráneo.

El conjunto andaluz eliminó el pasado fin de semana al Langreo y privó a los asturianos de haber estado ayer en el bombo del sorteo de la segunda ronda de eliminatorias. El jugador del cuadro langreano Pablo Acebal, autor del tanto visitante en el partido de vuelta en Almería, analizó para este periódico al próximo rival de los gijoneses: «Es un filial atípico. Que nadie se espere a un equipo al que le guste jugar el balón», destacó el extremo. Ese mismo análisis es el que hizo el técnico rojiblanco al asegurar que «es un conjunto muy físico al que no le pesa no tener la posesión del esférico».

En el estilo del juego de los almerienses no fue en los único en lo que coincidieron Pablo Acebal y José Alberto. Ambos destacaron a dos futbolistas por encima del resto. Sillero, delantero centro, y Gaspar, extremo izquierdo, lideran la parcela ofensiva de un Almería que «esperará encerrado atrás al Sporting B», según explica el futbolista langreano.

«Sillero, con 22 goles, es la referencia en el ataque», avisa José Alberto que también señala a Gaspar, internacional sub 19, como un jugador a tener en cuenta en la banda izquierda. «Es zurdo cerrado y muy vertical», explica Acebal que también recordó que «si no lo llaman del primer equipo, que milita en Segunda División, es un valor a tener en cuenta». Y es que el atacante no pudo viajar con su equipo a Langreo por lo que se perdió el partido de ida del filial almeriense.

Sobre el rival, José Alberto, señala que no es de su agrado simplemente por los 1.014 kilómetros que separan Gijón de Almería: «Me hubiera gustado enfrentarme a un rival más cercano porque es uno de los viajes más largos de los rivales que podíamos tener».

La vuelta en Mareo

La buena noticia para el filial rojiblanco es que el partido de vuelta se jugará en Mareo. «Sigo pensando que competir ante tu afición en el encuentro decisivo siempre es favorable», explica José Alberto, que espera que su equipo no cometa los errores que le impidieron llevarse un buen resultado ante el Olot en las instalaciones gijonesas.

Precisamente, de la eliminatoria ante el cuadro catalán, el preparador del Sporting B apenas quiso ahondar. «Nos estamos recuperando de lo sucedido porque lo tuvimos muy cerca», rescata José Alberto que espera que la plantilla «se levante para poder afrontar de la mejor manera posible el duelo ante el filial del Almería».

El duelo del domingo en tierras andaluzas se disputará, al igual que le ocurrió al Langreo, en el estadio Juegos del Mediterráneo. Para Pablo Acebal, el terreno de juego «puede favorecer al fútbol del filial porque encontrarán más espacios cuando el Almería B salga al ataque». Además, para el atacante del Langreo, el equipo de José Alberto parte con cierta ventaja porque lo considera mejor equipo.