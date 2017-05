Cifre confía en que se vea en Almería «el filial que ha competido durante el año»

El Sporting B quiere levantarse después del revés que supuso perder la primera eliminatoria por el ascenso a Segunda B ante el Olot. No hay tiempo para lamentos y este fin de semana, el conjunto filial tendrá la oportunidad de redimirse en el duelo ante el Almería B, verdugo del Langreo.

La clave para superar el duelo ante el cuadro andaluz será recuperar las señas de identidad que el equipo de José Alberto López exhibió durante el curso y que le permitieron terminar como líder del grupo II de Tercera División. Así lo apunta el capitán, Juan Cifré. «Intentaremos ir allí a competir y a hacer lo que llevamos haciendo durante todo el año. Como la primera media hora de Olot. Tener el balón y ser nosotros mismos», subraya el defensa, que considera fundamental «tener cabeza fría y saber interpretar el partido».

Admite el jugador que el resultado del cruce ante el Olot fue un «varapalo». La plantilla, no obstante, ha dejado atrás ese episodio y quiere aprovechar la oportunidad que le brinda el actual sistema de ascensos: «El vestuario está bien. Había una ruta corta y otra larga, y nos ha tocado la larga. Tenemos dos caminos, pero hay otros equipos que no los tienen». Concede el lateral mallorquín mucha importancia al resultado en el partido de ida y más después de lo que ocurrió ante el Olot. No es extraño que el único pensamiento del grupo, revela, es conseguir una victoria que encarrile la eliminatoria. «Vamos a Almería con la idea de hacer un gran partido, competir bien y a ganar», resume Cifré, que ambiciona llegar a la cita de Mareo, siete días después, «con la opciones de rematar el enfrentamiento ante nuestro público»